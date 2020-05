Come annunciato in conferenza stampa, il comune di Verona ha riaperto alcuni (19 su 99) dei parchi giochi comunali, non riuscendo ad aprirli tutti per le stringenti misure definite dal decreto del 17 maggio, che prevedono una sanificazione quotidiana.

I parchi gioco che apriranno nel prossimo fine settimana sono

• 1ª Circoscrizione: Raggio di Sole in circonvallazione Raggio di Sole, Corte del Duca in via Borgo Tascherio, Santa Toscana in via San Sepolcro e l’area giochi Bastione San Procolo in via Lega Veronese.

• 2ª Circoscrizione: Parco Colombare in via Castello San Felice, Valdonega in va Nievo e Arsenale in piazza Arsenale.

• 3ª Circoscrizione:il parco Disco Volante in viale Palladio e Cuore Verde in via Brigata Aosta.

• 4ª Circoscrizione: il parco giochi di via Murari Bra e di Madonna di Dossobuono in via Santuario della Salute

• 5ª Circoscrizione: il parco Santa Teresa in via Ongaro e il parco San Giacomo in via San Giacomo

• 6ª Circoscrizione: il parco San Felice Extra in via Belvedere

• 7ª Circoscrizione: il parco Achille Forti in via Anti e il parco Bosco Buri in via Bernini Buri

• 8ª Circoscrizione: l’area giochi di via dei Tigli, l’area giochi di via Bakhita e il parco Paradiso delle Stelle a Santa Maria in Stelle.

I MERCATI

E tornano a pieno regime i mercati rionali con tutti i loro banchi. Da giovedì 21 maggio, non solo generi alimentari, fiori e abbigliamento per bambino, ma anche vestiti, scarpe, biancheria per la casa.

I primi a ripartire saranno quelli di Santa Lucia, in via don Mercante, di Madonna di Campagna, in via Gran Sasso, delle Golosine, in via Prina, e di Parona, in largo Stazione Vecchia. Venerdì sarà il turno dei mercati del Saval, in via Emo, di Montorio, in piazza delle Penne Nere, di Veronetta, in piazza XVI ottobre, di Pradaval, in corso Porta Nuova, e di San Zeno, in piazza Corrubbio.

Sabato anche il mercato dello Stadio tornerà in piazzale Olimpia con tutti i suoi 261 banchi.