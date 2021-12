Verona e il codice dell'orgoglio

«Il primo grido che irrompe nella coscienza di un uomo libero è la dignità; ma con esso viene gemello l’orgoglio, questo peccato mortale che compra dieci virtù, questo leone che purifica i cuori divorandone i rettili». Coscienza, libertà, dignità, orgoglio. Vorrei cominciare da qui. Esattamente dall’inizio. Da queste parole con cui il primo direttore de L’Arena Alessandro Pandian, affiancato dall’impiegato giudiziario Giusto Ponticaccia, firma la nascita del nostro giornale, il 12 ottobre 1866. La terza guerra d’indipendenza è appena finita, i bersaglieri stanno per arrivare da viale Venezia e il Veneto viene annesso all’Italia.

Oggi combattiamo altri conflitti, altri nemici più invisibili, e lo spirito di unità esce dalla retorica solo nei momenti in cui la nostra comunità è messa alla prova. Ma c’è un codice che la storia secolare de L’Arena consegna alla città nel momento in cui il «nulla è più come prima» accade ogni giorno: l’orgoglio. L’orgoglio di essere benchmark. Di essere raccontata e garantita da un giornale che è tra i più antichi l’Italia. Di avere il tasso di sviluppo economico più alto del Veneto, di essere la città che è cresciuta di più negli ultimi 5 anni di nuovi abitanti, superando il capoluogo regionale e con esso diversi indici di attrattività. Di avere un patrimonio storico, artistico e culturale che in termine di Bellezza non è secondo a nessuno.

Ma questo modello in altezza oggi non può più essere edificato solo e semplicemente sulla capacità e il talento che ha Verona di fare da sola, bastando a se stessa. Ma va articolato sulla visione sistemica e integrata, sulla spinta ad essere motore di un protagonismo d’insieme. Nutrita da un senso antropologico di appartenenza identitaria che da veronese rivendico nel suo essere bene comune. E l’identità che noi dobbiamo ri-sostanziare non è un concetto acquisito, non è un patrimonio reclinato verso il passato, ma è un insieme di principi e valori inderogabili che sono il tracciato di un percorso futuro.

Perché L’Arena che da oggi firmo ha una grande tradizione, una grande storia, ha dietro di sé un grande solco, ma ha anche l’ambizione di tracciare un grande solco davanti a sé. Non tanto e solo perché siamo per questa città un’istituzione e non la sua orizzontale narrazione, ma perché ne siamo diventati un’istituzione di garanzia. E questa non è una posizione di rendita, ma è un investimento dal coefficiente reputazionale alto che va difeso articolo per articolo, titolo per titolo. Non più semplicemente una volta al giorno, ma in ogni momento, in ogni modalità in cui stiamo lavorando, dalla carta alla velocità della rete. Battendoci in virtù dei nostri principi con onestà intellettuale, dando conto dei fatti anche quando contraddicono le nostre opinioni, senza proiettarsi in essi ma agendo da testimoni, senza arrogarsi il principio di essere detentori della verità, nel momento in cui abbiamo visto in questi ultimi anni che la verità è soprattutto un processo. Impegnandoci come portatori di conoscenze, ma soprattutto di strumenti per acquisirle.

Un giornale libero, aperto, moderato, luogo del confronto, del rispetto e della tolleranza, dove si tenta di costruire e non distruggere, di stimolare una comunità a non ripiegarsi sui propri difetti e a non chiudersi nell’intransigenza verso gli avversari. Ringrazio, con stima e affetto, Maurizio Cattaneo, che sostituisco da oggi, per aver assicurato con equilibrio e autorevolezza la difesa dei valori fondanti a cui continueremo a richiamarci.

Saremo imparziali, ma non saremo neutrali. Perché non si può essere neutrali di fronte alla negazione della scienza, all’irresponsabilità individuale per la salvezza dell’altro, alle forme di violenza, all’intolleranza quale ne sia la provenienza. Perché questo giornale è qualcosa di più di un grande giornale, è il simbolo stesso della civiltà veronese. Ha attraversato oltre centocinquant’anni di storia forte di questa ambizione e ha contribuito in modo decisivo a scriverne il destino. Ha concorso a costruire la sua identità e lo ha fatto cercando nel contempo di interpretare lo slancio di un mondo vitale, determinato sulla via del progresso economico e civile. Un giornale che si fonda sulla cooperazione di tutti coloro che concorrono alla sua costruzione. Un radiofaro nel momento in cui la città si trova di fronte a un bivio. Raccontarsi come una capitale o diventarla veramente. Nel tempo sfidante in cui il nostro Paese ha acquisito una leadership divenendo la nuova locomotiva dell’Eurozona, Verona è la porta non più semplicemente geografica. E L’Arena in questo può e deve diventare il perimetro all’interno del quale si gioca il disegno del futuro. Una nuova iconografia rateriana, materiale e immateriale. Il luogo in cui ricomporsi intorno a codici di appartenenza, che poi sono i valori: tra cui le famiglie e le imprese, la nostra tradizione ma anche il nostro algoritmo creativo, quel sottostante che ci permette di vincere sulla pandemia, una guerra che ci trova ancora in trincea. Illuminati dal nostro patrimonio culturale non solo dalla nostra storia. Crocevia di un’identità civile.

L’Arena è l’istituzione di garanzia che nei prossimi mesi sarà chiamata a fare sintesi e ricomporre i fermenti di una città che si trova davanti a una triplice sfida. Una sfida politica. Con assoluta indipendenza saremo la barra dell’infosfera nei mesi di una campagna elettorale che si preannuncia difficile, in cui con equilibrio, onestà e pacatezza non faremo sconti a nessuno. Perché se una classe dirigente non riconosce il ruolo indipendente dell’informazione dimostra una scarsa maturità e una deludente miopia. Assumeremo come criterio di giudizio dirimente la capacità del “buon governo” nel significato einaudiano e quindi virtuoso dell’espressione. Con l’ambizione di essere anche motore dell’Agenda, non il cencelli del suo sfogliatoio, sempre più protagonisti e sempre meno sushi menù del giorno.

La stenderemo, insieme, nello stile che è il nostro stigma scolpito nelle pietre della nostra storia: l’equilibrio, la moderazione, la correttezza, la chiarezza. Di questo dobbiamo esserne consapevoli e orgogliosi. Una sfida sociale, perché dovremo rappresentare i processi di una giusta evoluzione verso una società aperta, inclusiva e allo stesso tempo legata alle sue tradizioni, attraverso uno sforzo corale e una grande alleanza tra le comunità imprenditoriali, culturali, professionali e le parti sociali, che possa mettere a terra il merito e l’equità. Nel momento in cui i costi del giusto, indispensabile ma complesso passaggio della transizione tecno-ecologica aprirà attività ma ne chiuderà altre.

Racconteremo questa svolta epocale con la consapevolezza reale dei suoi effetti senza le coloriture utopiche e il conformismo retorico delle buone intenzioni, nella convinzione che il traguardo finale della neutralità è vitale. Una sfida economica, perché la pandemia ha aperto il fronte a nuovi modelli: dalla direttrice verticale città-impresa verso la globalizzazione a quella orizzontale delle piattaforme territoriali, che ridisegnano anche il ruolo sostenibile delle politiche di sviluppo di una città in-finita che non distingue il centro dalla periferia e si candida a perno attrattivo di una vasta area metropolitana nel triangolo poliarchico formato da Lombardia, Veneto fino all’Emilia Romagna (Lover). Una nuova alleanza tra filiere e territori, interconnessi, competitivi e non in competizione, nel percorso della crescita che Confindustria ha iniziato a tracciare nella visione Verona 2040 sulla spinta delle grandi opportunità aperte dal Pnrr. Questa è la nostra sfida, professionale e culturale, in quello che può e deve diventare un Rinascimento del nostro mestiere e del nostro ruolo. Questo può fare L’Arena per noi veronesi. Essere l’anima e la ragione per la quale stiamo insieme. Farci sentire parte attiva di una comunità e allo stesso tempo cittadini del mondo. Un imperativo che abbiamo il dovere di consegnare nella sua visione alle prossime generazioni in una sorta di nuovo passaporto civile, digitale ma codificato nell’umanesimo, che va oltre le mura, ma le mantiene come fondamenta.