Verona cerca postini, ma ai concorsi non si presenta nessuno

Dimenticare il doppio squillo al campanello. Nonostante due celebri versioni cinematografiche tratte dal romanzo di James Mallahan Cain il postino non suona più due volte. Una semmai, quando va bene.

I portalettere nel Veronese sono 450, dei quali 300 in servizio nel Comune capoluogo. Non bastano: ne servirebbero almeno un terzo in più. Nella mappa della distribuzione per l’area Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) la provincia distesa lungo l’Adige figura seconda per carenza, prima su scala regionale. Una sorta di emergenza. Cui Poste Italiane risponde lanciando un bando di concorso per reclutare nuove leve. Contratti a tempo determinato, che quasi sempre però, nella realtà, si trasformano poi in assunzioni senza data di scadenza. Ma anche gli ultimi concorsi, finora, non hanno dato gli esiti sperati, con partecipazioni senza rischio di affollamento. Anzi il deserto.

La svolta. Nell’immortale interpretazione di Massimo Trosi, «Il Postino» consegnava lettere al poeta Pablo Neruda, unico destinatario di missive in un’isola del Sud Italia in cui nessuno sapeva leggere e scrivere. Ma questa è poesia pura. La realtà oggi è ben diversa. Il gruppo guidato da Matteo Dal Fante, nel primi otto mesi del 2021, aveva realizzato un volume di scambi superiore del 16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, l’anno dei «lockdown» in cui, ad aprile, le consegne erano schizzate all’insù all’inedita percentuale di 305. Erano crollate, in quei mesi, le consegne di «raccomandate», in tempi normali un flusso di almeno 13.500 plichi ogni giorno. Mentre «esplodeva», letteralmente, la consegna di pacchi: dalla «routine» quotidiana di un migliaio a quasi il triplo. Una tendenza che ora appare assestata, comunque su valori ben superiori ai tempi della «normalità».

La crisi. Eppure il portalettere (termine riduttivo: si tratta, nell’era dell’ e-commerce anche di pacchi e plichi) serve, eccome. Nella Provincia di Verona le assunzioni, nell’anno d’inizio della pandemia, furono 56 e 47 nel 2021. Ed altre sono previste a breve. Eppure la figura che da sempre, insieme con il sindaco, il dottore, il farmacista e il maresciallo dei Carabinieri dipingeva l’immagine di una comunità, frazione o paese, oggi non attira più. Colpa degli orari? Si tratta, in un assetto normale, di 36 ore settimanali, quasi sempre con servizio antimeridiano, con una buona mezza giornata libera.

Questione di stipendio? La base di partenza, esclusi straordinari, oscilla tra il 1.100 -1.200 euro. Senza contare, ma non è un mistero, la pressoché totale certezza dell’impiego nella più grande azienda di servizi nazionale. Che attualmente, nel Veronese, conta su 29 centri di distribuzione ed una flotta di 392 mezzi, di cui 146 con la patente «verde» di ecosostenibilità. Oltre ad una rete 191 bar, tabaccherie ed esercizi commerciali in cui ritirare i propri ordini.

Le scelte. «L’impressione è che molti non sappiano come avvicinarsi a questa professione», spiegano da Poste Italiane. Nel mondo digitale ormai i «curricula» vanno inviati attraverso la sezione dedicata della piattaforma aziendale, alla voce «carriere - posizioni aperte». «Sono in tanti a non conoscere la procedura, a spedire candidature che non saranno mai prese in esame». Ma è probabilmente la figura del postino, la donna o l’uomo, che dedicano la vita al consegnare una lettera ad avere perso smalto. È vero, spesso si tratta di bollette. Ma, anche se sempre più di rado, possono arrivare anche lettere d’amore. Ricordando Troisi: «La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve!».