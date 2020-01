234 nuovi cassonetti, una app o una tessera con le quali potranno aprirli solo i residenti.

Sono le novità annunciate da Amia per il conferimento dei rifiuti, un modo per contrastare i pessimi dati di Verona per la differenziata: appena il 50%, un dato il 20 % più basso di quello veneto e peggiore anche della media nazionale.

I particolari nel servizio di Francesca Pellegrini: i primi nuovi cassonetti arriveranno a fine febbraio.