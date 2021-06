Verona celebra la festa della Repubblica: «Ritroviamo l'ottimismo per il futuro»

Cerimonia in piazza Bra per celebrare il 75esimo anniversario della vittoria della repubblica sulla monarchia.

Dopo che l'anno scorso, con il lockdown terminato da poco, si era svolta una cerimonia statica e sostanzialmente a porte chiuse, quest'anno, per volontà del prefetto Donato Cafagna, si è voluto dare un «segnale di ripresa dalla crisi legata all’emergenza sanitaria e di ottimismo in vista di un concreto ritorno alla normalità». Un ottimismo verso il futuro richiamato nel suo discorso anche dal sindaco di Verona Federico Sboarina. Oltre a lui intervenuti il presidente della provincia Manuel Scalzotto e il prefetto Donato Cafagna.

La cerimonia per il 2 giugno è cominciata con l’ingresso dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, del Gonfalone della Città di Verona, seguito dal Gonfalone della Provincia di Verona. E' stata data lettura del messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Presenti rappresentati del mondo sanitario, in prima linea durante l'emergenza pandemica.

Nel pomeriggio onorificenza di Gran Croce d’Onore concessa dal Presidente della Repubblica alla memoria della signora Teresa Scavelli, nata in Calabria ma residente da alcuni anni, con il marito e i figli, ad Oppeano, che nel settembre dello scorso anno, mentre si trovava a San Gallo in Svizzera per ragioni di lavoro, ha sacrificato la sua vita per salvare quella dei bambini a lei affidati, dalla furia omicida di un uomo con gravi problemi psichiatrici.

Nel pomeriggio, sempre in piazza Bra, si procederà con l'ammainabandiera.