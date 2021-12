Verona ad un anno di distanza: contagi calati del 57% e ricoveri dell’85. «Effetto del vaccino»

Contagi, ricoveri, morti. Un anno dopo i numeri del Covid sono migliorati. Non perché il virus sia sparito ma perché oggi c’è il vaccino a contrastarlo, con la campagna di immunizzazione arrivata a percentuali importanti: tre quarti dei veneti ha completato il ciclo di copertura con le due dosi, il 77,3 per cento della popolazione ha fatto almeno la prima ed è in attesa della seconda; bene anche con il booster, anticipato a cinque mesi per tutti i maggiorenni.

Nelle prossime settimane partirà anche la profilassi agli «Under 12», su cui virologi ed epidemiologi hanno grandi aspettative: i bambini dai 5 agli 11 anni non saranno più bersaglio ideale del virus come accade ora e, contano gli addetti ai lavori, sarà fermata l’impennata dell’infezione scoppiata in questa fascia d’età proprio perché non protetta dal farmaco. Il mondo oggi è in vantaggio sul virus grazie all’antidoto salva-vita. Rispetto a un anno fa la differenza, è indubbio, è garantita dal vaccino: dove è somministrato, il Covid è meno forte e, se contagia, provoca forme di malattia meno gravi. Lo dicono i numeri, inopinabili testimoni del cambio di marcia.

Il confronto

La curva pandemica di Verona di ieri, 3 dicembre, e quella dello stesso giorno del 2020, raccontano due situazioni lontanissime: dodici mesi fa la provincia scaligera era sotto scacco del Coronavirus, con gli ospedali vicinissimi al picco massimo di ricoveri e decine e decine di vittime, tanto da dover ricorrere ai container-freezer per le bare in attesa di sepoltura o cremazione. Ieri di morti non ce ne sono stati e nei reparti c’è l’85% in meno di pazienti di un anno fa.

Altri numeri. I veronesi positivi nelle 24 ore del 3 dicembre 2020 erano 679: ieri, «solo» 291; di questi, quelli infettati in modo serio da dover correre al Pronto soccorso perché in «fame d’aria» erano ben 630, ieri 92. Dei 630, 551 erano ricoverati in area medica (ieri erano 75) mentre i più gravi in terapia intensiva erano 79 (ieri 17). Stessi parametri, stessa fonte (il bollettino regionale), ma risultati diametralmente opposti: drammatici allora, con i medici che contavano i giorni per l’arrivo del vaccino annunciato per imminente (la campagna vaccinale è iniziata lo scorso 27 dicembre con le prime iniezioni dedicate agli operatori sanitari), decisamente non più emergenziali oggi, nonostante la guerra contro Sars Cov-2 sia ancora in corso.

L’analisi

«Cos’è successo? È successo quello che era prevedibile e che non può essere in alcun modo smentito», commenta Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico veronese, «il 3 dicembre del 2020 la nostra città, insieme al Veneto, all’Italia e al resto del mondo, era immersa in un drammatico autunno che di lì a poche settimane avrebbe raggiunto i livelli peggiori; poi è arrivato il vaccino e le onde pandemiche hanno iniziato a “rientrare“, con indici di circolazione del virus sempre migliori man mano che la gente riceveva la prima dose, poi la seconda e ora la terza. E’ una evidenza incontrovertibile: lo scudo garantito dalla profilassi è l’arma più efficace contro l’infezione. Lo dicono i numeri. Chiunque sa leggerli, arrivando quindi alle stesse conclusioni della scienza: il vaccino ci ha salvato».

Basta lockdown, basta coprifuoco, basta Dad, basta arancione e rosso, basta «tutti a casa», basta economia allo stremo. «Con il farmaco siamo tornati ad una vita quasi normale», continua Guerriero, «anche se vanno sempre mantenute con ossessione le misure di protezione, proprio perché le varianti si fanno più contagiose: mascherina, igiene e distanziamento sociale in caso di assembramento sono fondamentali per mantenere il successo della campagna vaccinale».

La matematica del Covid

I numeri parlano in termini assoluti ma «rendono bene l’idea, soprattutto, in percentuale». Di mestiere Guerriero fa questo: è uno statistico, applica cioè i principi della matematica alla ricerca medica e alla salute pubblica. Per cui, ad esempio, prendendo i positivi del 3 dicembre 2020 rispetto ai 291 di ieri, spiega che «il delta evidenzia un calo di 388 infetti il che significa il 57% di positivi in meno. Stesso calcolo con i ricoveri: ieri i veronesi in ospedale erano 92, l’anno scorso erano 630 che corrisponde ad una diminuzione dell’85 per cento. Per i morti, giorno su giorno abbiamo un 100% di vittime in meno nelle 24 ore».

La terapia intensiva è la più temuta «cartina tornasole» in termini di tenuta del sistema sanitario: un anno fa gli intubati erano 79, ieri 17 che vuol dire «un calo del 78% di malati gravi in rianimazione, mentre è dell’86% quello di chi si trova oggi in area medica». Guerriero è chiaro: «Il vaccino non cancella definitivamente il virus, questo è confermato dalla curva anche oggi in costante, seppur lieve, incremento: è invece evidente che incide notevolmente sui contagi, sui ricoveri e sui decessi. Sono crollati, fortunatamente. I dubbiosi dei no-Vax devono convincersene: credano ai numeri se non si fidano dei medici».