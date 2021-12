Veneto la seconda regione in Italia con più casi, ma incidenza bassa e tamponi-record

La tabella del ministero della Salute relativa alle ultime 24 ore certifica che il Veneto, con oltre tremila nuovi casi, sia la seconda regione più colpita in termini assoluti dal coronavirus.

Ma la stessa tabella evidenzia come il tasso di positività in base ai tamponi (3,91%) sia più basso di quello nazionale (4,28%), e soprattutto come il Veneto sia la seconda regione d'Italia che effettua più tamponi in base alla popolazione: 1.810 ogni 100.000 abitanti, quasi dieci volte di più di Basilicata o Calabria. Più del Veneto ne effettua solo la Valle d'Aosta.