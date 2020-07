Il dottor Matteo Vanzan, 46 anni, contitolare con la madre Luisa Bertoli della storica farmacia di San Pietro di Lavagno, segretario di Federfarma Verona, è diventato anche segretario di Federfarma Veneto, che rappresenta oltre 1.300 farmacie dell’intera regione.

Affianca il presidente Andrea Bellon al vertice dell’associazione veneta, la sua vice Claudia Pietropoli e il tesoriere Giovanni Battista Scaroni nel nuovo consiglio di presidenza. Vanzan viene da una famiglia storica di farmacisti: il nonno Francesco acquistò la farmacia di San Pietro nel 1922 ed era a sua volta figlio di Ferdinando, farmacista a Montebello Vicentino.

Il papà anche lui Ferdinando come il nonno, era direttore della farmacia dell’ospedale psichiatrico di Marzana e lasciò in gestione la farmacia di famiglia alla moglie Luisa Bertoli, che ancora oggi, ottuagenaria, è presente tutti i pomeriggi ad aiutare il figlio e la nuora Maria Chiara, assieme a una dottoressa che è dipendente, ma assente in questi giorni per maternità.

L’incarico di oggi arriva dopo vent’anni di attività e sei anni nel direttivo di Federfarma Verona. Ha alle spalle anche una lunga militanza nel Banco farmaceutico, di cui è stato fondatore ed è attualmente delegato provinciale. Sull’esempio del Banco alimentare, coinvolge oltre 1500 enti socio assistenziali in Italia che fanno della solidarietà alle persone indigenti la loro missione. Per un anno è stato anche presidente dei farmacisti rurali, un impegno che ha risvolti anche sociali riconosciuti dallo Stato e dalla Regione per il presidio che queste farmacie rappresentano sulla realtà territoriale. Ora lo aspetta l’incarico regionale con sfide importanti: uniformare i protocolli in essere; far partire l’accordo sul centro unico di prenotazione ospedaliero, coordinato con le farmacie anche a livello regionale.

