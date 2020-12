Vaccino anticovid arrivato in Italia: le immagini. Domenica i primi cento vaccinati a Verona

Come riportato dall'Ansa, è arrivato attorno alle 9 alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Scortato dai carabinieri, il mezzo si dirigerà ora all'ospedale Spallanzani di Roma.

Domenica le prime vaccinazioni in tutto il Paese: a Verona, come ha spiegato il direttore dell'azienda ospedaliera Cobello, verranno vaccinati per primi cento operatori sanitari "di prima linea", mentre in Veneto è già pronto il piano per la distribuzione, con le tappe e i primi destinatari.

Per il presidente dell'Aifa Giorgio Palù «mai nella storia era stato trovato un vaccino in dieci mesi, ma non sono state saltate le fasi. I primi dati di Moderna ci dicono che prevengono anche l'infezione, non solo la malattia. Lo stesso vale per i vaccini di Pfizer». «Reazioni al vaccino? Questo vaccino dà mal di testa o episodi febbrili superiori alla media. Nessun effetto letale è stato riscontrato. I rischi sono per i soggetti iper-allergici, soprattutto nella seconda dose».