«C'è la quarta ondata, ma i vaccini limitano i ricoveri». In arrivo nuovi centri vaccinali

Conferenza stampa dell'Ulss 9 Scaligera sulla diffusione del coronavirus e la campagna vaccinale anticovid nel Veronese.

I CONTAGI

Il direttore generale Pietro Girardi: «Numeri bassi di casi oggi, ma dipende dal fatto che ieri era giorno festivo. L'andamento della quarta ondata è simile alla quarta. La preoccupazione è data dal fatto che aumenta il tasso di positività. Ci sarà più lavoro nei prossimi giorni per gli ospedali, anche se la situazione è migliore che nelle altre province venete

Più contagi fra i bambini, anche se i ricoveri continuano ad essere soprattutto fra gli anziani

Case di riposo: solo in tre ci sono più di un paio di casi

Scuole: situazione in peggioramento, la Regione sta intervenendo perché il tampone rapido sia sufficiente per tornare a scuola, che potrà essere effettuato anche dal proprio pediatra di base

Evidente l'effetto del vaccino: per lo stesso numero di casi rispetto al 2020 ci sono molti meno ricoverati».

I VACCINI

Girardi: «La campagna sta andando bene, siamo arrivati a 300-400 prime dosi al giorno, le terze dosi, Apriremo due punti vaccinali nuovi, uno in città e uno in provincia, probabilmente a Valeggio. Prenotati il 90% dei posti per dicembre, per gennaio invece c'è ancora molto posto

Dal 16 di dicembre inizierà la campagna vaccinale in età pediatrica, da 5 a 11 anni. Stiamo con i pediatri di base studiando le modalità per rendere le modalità più agevoli. Saranno impiegati i centri vaccinali ma anche una collaborazione con i pediatri

Anche se alcuni medici danno indicazioni diverse, non c'è nessun motivo per il quale si debba aspettare un tot di tempo fra vaccino antinfluenzale e vaccino anticovid

Bussolengo: a breve le cose cambieranno dopo le code di queste settimane».