Vaccini, ancora posti per oggi in Fiera: prenotazioni anche per le classi '42- '43

Ci sono ancora posti nel pomeriggio per la vaccinazione anticovid in fiera oggi.

La chiamata è non solo per gli ultraotrantenni e gli insegnanti, ma anche per le classi 1942 e 1943.

Si somministra Astra Zeneca al padiglione 10, ingresso da via Belgio. Ci si prenota al link apposito (https://serviziweb.aulss9.veneto.it/covidgest/vax/) inserendo il proprio codice fiscale e un numero di telefono. Occorre anche un indirizzo mail al quale si riceve la conferma della prenotazione e il foglio di anamnesi da compilare e consegnare all'accettazione.

Stamattina in fiera il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Callisto Bravi, ha schierato medici e infermieri dell'Aoui e lancia un appello: «Ci sono ancora posti disponibili nel pomeriggio, prenotatevi. Possono farlo gli ultraotrantenni e le classi '42 e '43, è un vaccino sicuro ed efficace e i medici qui valutano ogni situazione».