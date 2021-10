Vaccini, corsa a prenotare la terza dose

L’inizio è stato lento e contingentato, eppure la risposta degli ultraottantenni non si è fatta attendere. Come ai primi mesi dell’anno quando si è aperta la campagna vaccinale, anche ieri mattina, con l’annuncio del via alla terza dose ai nati fino al 1941 e che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi, sui 25 posti aperti dall’Azienda ospedaliera di Verona, ne sono stati prenotati subito 20. Altri cento sono stati fermati tra la settimana prossima (su 400 disponibili) e quella successiva (con 500 aperti).

«Partiamo con numeri bassi per iniziare in modo graduale», spiegano da Borgo Trento, e soprattutto per non ingolfare il geriatrico, ora sede vaccinale dopo la chiusura di quella in Fiera. Ieri mattina hanno debuttato anche le case di riposo di Verona. Il centro servizi Le Betulle, in Borgo Venezia, è stato il primo a partire con una sessantina di ospiti su 105, i primi a dare il consenso. Il modulo di adesione viene raccolto anche in questi giorni, perciò l’ente proseguirà.

«Sono arrivati altri consensi, perciò procediamo con ospiti e personale e la settimana prossima dovremmo terminare», spiega il direttore Michele Abrescia. «La prima mattinata si è chiusa bene e non ci sono state reazioni avverse». Tra ospiti e dipendenti sono circa 200 persone. Nelle prossime settimane seguiranno anche le altre case di riposo che tra città e provincia sono una settantina per novemila ospiti circa e altrettanti operatori. L’Azienda ospedaliera universitaria integrata è stata la prima a partire con le terze dosi, il 20 settembre con i pazienti dializzati e oncologici e poi con le terze attuali, le dosi «booster» di rinforzo, che vengono effettuate per ora solo agli anziani dagli 80 anni in su che hanno terminato il ciclo vaccinale con richiamo almeno sei mesi fa.

Ora anche l’Ulss9 avvisa che si può prenotare il «booster» nei centri di vaccinazione della popolazione: al Palaferroli di San Bonifacio, all’ex Rossetto di Legnago e all’ex bocciofila di Bussolengo. Ci sono anche le due sedi militari per le quali si prenota, però, anche per le classi a libero accesso: l’aeronautica di Caluri a Villafranca e la caserma Duca a Verona. Oltre alle dosi booster si possono prenotare anche le terze dosi «addizionali» ovvero quelle per i pazienti appartenenti alle categorie fragili con le priorità individuate dalla circolare ministeriale del 14 settembre che possono essere somministrate dopo 28 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

Sono per pazienti dializzati, oncologici, oncoematologici, trapiantati di midollo e determinati immunodepressi. In questo caso, prima di procedere alla prenotazione online, le persone interessate devono contattare il centro di riferimento che li segue e che li ha presi in carico o il medico curante. Sia per l’Aoui sia per i centri Ulss e quelli in appoggio, le prenotazioni si effettuano nella sezione dell’Ulss9 del sito vaccinazionicovid.regione.veneto.it. Oltre a quella di chi ha completato il ciclo vaccinale, ci sono altre casistiche che consentono l’accesso alla terza dose: chi ha contratto il virus e ha ricevuto una dose di vaccino può accedere se dalla dose a oggi sono passati sei mesi.

Chi ha ricevuto una prima dose, ma poi ha contratto l’infezione dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione riceve la dose di rinforzo sempre superati almeno sei mesi dall'infezione. L’Aoui mette a disposizione anche un numero telefonico, lo 045-8123338, cui si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. L'Azienda ricorda, inoltre, che ci sono ancora posti disponibili per prenotare prime dosi per tutta la popolazione dai 12 anni in su, sempre dallo stesso portale. Negli ultimi giorni, infatti, le vaccinazioni hanno subito un rallentamento, con circa duemila dosi somministrate al giorno.

Giovedì sono riprese, arrivando a 3.107, ma dall’1 al 7 ottobre sono state effettuate solo 2.352 prenotazioni di prime dosi e 846 nella settimana dall’8 al 14 (vige tuttora l’accesso libero per le classi tra i 12 e i 25 anni e per chi ha più di 60 anni). Si vedrà se la scadenza del 15 ottobre, quando sarà obbligatoria la certificazione verde per i lavoratori, darà un ulteriore sprone alla campagna vaccinale che comunque a Verona ha ottenuto buonissimi risultati superando l’82 per cento della popolazione coperta con almeno una dose. Il centro vaccinale dell’Aoui, al geriatrico di Borgo Trento (ingresso da via Mameli), è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Ci si presenta dieci minuti prima con il modulo che si trova sul sito aovr.veneto.it nella sezione vaccini