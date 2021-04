Vaccinazioni anti Covid, aperte le prenotazioni anche per gli over 70, ma già esauriti i posti

Da ieri, in tarda serata, l'Ulss9 ha aperto le prenotazioni per il vaccino anche agli ultra 70enni. Lo annuncia il sito dell'azienda scaligera rimandando al portale della regione: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9.

Tutte le quattro sedi vaccinali scaligere risultano però, al momento, al completo.

Tra le raccomandazioni per evitare code e disagi, c'è la preghiera di presentarsi nei centri vaccinali in orario, con non più di 10 minuti di anticipo, con tessera sanitaria e scheda di anamnesi già compilata.

Oltre agli ultra 70enni, possono effettuare la prenotazione i soggetti vulnerabili, affetti cioè da: