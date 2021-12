Vaccinazione agli Under 11. Il direttore di Pediatria: «È sicura e protegge tutti»

Benefici diretti ed indiretti. Risposta sicura all’incidenza di casi che nell’ultimo mese è triplicata tra i 5 e gli 11 anni. Riduzione del rischio di ospedalizzazione che colpisce 1 bambino su 100 nella fase acuta. Prevenzione della possibilità di sviluppare il «Long Covid» e la Mis-C, infiammazione multiorgano che lascia strascichi per tutta la vita. «Questo fa il vaccino anti-virus ai bambini, li protegge dalla malattia e dalle sue spiacevoli conseguenze, bloccando la trasmissione del contagio nel resto della popolazione. E’ abbastanza per cogliere serenamente la grande opportunità di proteggere i nostri figli, no?».

Non ha dubbi il professor Giorgio Piacentini, direttore della Pediatria C dell’Azienda ospedaliera universitaria Integrata di Verona, che «benedice» la decisione degli enti regolatori (Ema ed Aifa, agenzie del farmaco europea ed italiana) di aprire la profilassi agli Under 12 e ne ipotizza l’estensione, appena gli studi lo consentiranno, a tutte le età.

Ora c’è la parte più difficile, le rassicurazioni ai genitori. Che dire alle mamme e papà incerti? Ai perplessi e anche a chi insiste in posizioni di contrarietà, dico che questo vaccino è sicuro, ha superato i test delle case farmaceutiche e ottenuto l’ok da parte degli enti terzi di controllo, Fda (Usa), Ema e Aifa. Prima partiamo, prima possiamo sperare di tenere sotto controllo l’infezione che, attraverso le varianti sempre più contagiose, ci sta rimettendo in difficoltà. In ospedale abbiamo il terrore di rivivere l’incubo dell’anno scorso.

Perchè tanta paura? Perchè c’è tanta disinformazione. Quello che vorrei dire ai genitori è di affidarsi solo alla scienza, di non farsi travolgere dai Social e dalle fake news, di parlare apertamente a noi pediatri dei loro timori e di farsi accompagnare nella scelta convincendosi che è giusta, per il bene dei loro bambini. Già appena nati fanno antidoti contro patologie molto pericolose, questo contro Sars Cov-2 ha la stessa funzione: proteggerli contro il rischio di ammalarsi gravemente. Ne sono state iniettate miliardi di dosi nel mondo, più testato di così...

L’obiezione più diffusa è che il Covid è bene sopportato dai baby-contagiati. Non è del tutto vero, cioè, se da una parte è riscontrato che i piccoli sviluppano mediamente forme meno gravi dell’adulto, dall’altra hanno comunque la possibilità di contrarre l’infezione in modo altrettanto serio da finire in terapia intensiva: una volta che entrano lì, il rischio aumenta notevolmente. Ad oggi in Italia sono 35 i minorenni morti di Covid. Su migliaia di ricoveri pediatrici, un terzo ha riguardato bimbi contagiati, alcuni da rianimazione. Perché correre questo rischio se il vaccino lo evita?

Quanti bimbi positivi ha avuto a Borgo Trento? Una quindicina, soprattutto nella fascia prescolare, ma più che con l’infezione con le sue complicanze: Mis-C e Long Covid. Ricostruendo la casistica si trattava di pazienti che avevano contratto nei mesi precedenti il virus in famiglia, asintomatici, e che a distanza di tempo sono arrivati in ospedale con sofferenza importante di cuore, reni, fegato, cervello. Due li abbiamo curati in terapia intensiva. Grazieiddio non ne abbiamo perso nessuno ma è presto per dire quali saranno gli effetti della malattia nello sviluppo, con quali esiti permanenti dovranno fare i conti. Con il vaccino non sarebbero finiti in reparto nè, soprattutto, in terapia intensiva. Quanto ai decessi, ripeto, ce ne sono stati 35 ad oggi in Italia. In Veneto i casi di Mis-c sono stati una cinquantina.

Sfatiamo l’incubo miocardite post-vaccino? Sfatiamolo. Bisogna ridimensionare questa parola e non farla diventare un alibi: la miocardite è una semplice infiammazione del muscolo cardiaco, rarissima come esito di profilassi, comunque temporanea che regredisce in pochi giorni. Il rischio miocardico è molto maggiore nel caso di infezione da Covid rispetto alla vaccinazione. Quindi davvero, l’appello ai genitori è di fidarsi ed affidarsi alla scienza.