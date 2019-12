Gran finale dal vivo e in diretta tivù per «V.V.B. per la vita», la maratona del bene promossa dal Gruppo editoriale Athesis che per due settimane ha invitato i veronesi a un gesto solidale in favore di cinque associazioni di volontariato del territorio.

Restano ancora poche ore per donare: scopri qui come fare.

Domani è infatti il giorno della festa conclusiva in programma al centro commerciale Verona Uno a San Giovanni Lupatoto, dove le cinque associazioni protagoniste si ritroveranno per fare il punto e dialogheranno con l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Athesis Matteo Montan e i direttori de L’Arena Maurizio Cattaneo e di Telearena Mario Puliero. E per l’occasione i vertici e i volontari di Airc – Comitato Veneto e Trentino Alto Adige, Alzheimer Italia Verona onlus, Amici senza barriere – Daniela Zamboni, Famiglie per l’accoglienza e Sinergia si presenteranno con un testimonial a sorpresa.

A scaldare l’atmosfera della manifestazione, oltre ai conduttori Lucio Salgaro e Angela Booloni, ci penseranno il comico Jani, i giocolieri Sebastiano e Gioshua e il coro delle voci bianche A.LI.VE Accademia Lirica Verona. Il pomeriggio sarà trasmesso in diretta su Telearena a partire dalle 16 e la trasmissione potrà essere seguita in diretta anche sul nostro sito larena.it.

Elisa Pasetto