Università e scuole: «Spazi per i vaccini e tamponi gratis per tornare in aula»

Le università si adoperino per accelerare la campagna vaccinale, mettendo a disposizione le infrastrutture necessarie per immunizzare il maggior numero possibile di studenti prima dell'inizio dell'anno accademico, e vadano incontro, con tamponi gratuiti, a coloro che non possono ricevere il vaccino per motivi di salute o che non sono ancora in possesso del Green pass. È l’appello congiunto dei referenti delle comunità studentesche del Veneto, inviato ai rettori dei quattro atenei della regione: le università di Verona e Padova, la Ca' Foscari e lo Iuav di Venezia.

Lo hanno sottoscritto l’Unione degli universitari (Udu) di Verona, Venezia e Padova e l'associazione «Studenti per» di Padova. Contestualmente, la nota è stata inviata anche all’Assessorato all’Istruzione e all’Ufficio scolastico regionale; nel testo, infatti, vengono sollevate questioni trasversali alle scuole (le superiori, in particolar modo), su tutte la mancanza di spazi adeguati e di trasporti capillari, tali da garantire un rientro in presenza a lungo termine e in sicurezza, dopo quasi due anni di didattica a singhiozzo. Per questo motivo ha firmato il documento anche la Rete degli studenti medi del Veneto, che rappresenta i ragazzi e le ragazze degli istituti secondari di secondo grado.

Tra presenza e streaming

Gli studenti si preparano alla ripresa delle lezioni, che saranno in presenza per tutti e, all’università, contemporaneamente anche in streaming o videoregistrate, con prenotazione del posto in aula tramite una App. Ma se a scuola la certificazione verde sarà obbligatoria solo per il personale docente e non docente, per entrare in ateneo la dovranno esibire anche gli studenti. Loro non sono contrari, però passano al vaglio l’imposizione, poiché, affermano, va difeso il diritto allo studio di tutti.

Certificazione verde

«Il Green pass», scrivono, «si è rivelato utile per tutelare la salute e incentivare la somministrazione dei vaccini, ma è uno strumento poco inclusivo nei confronti di alcune categorie della componente studentesca. Per esempio gli studenti extra Ue o a cui sono state somministrate tipologie di vaccino differenti da quelle usate in Europa». Per loro e per chi non può sottoporsi alla profilassi a causa di qualche controindicazione, «la gratuità del tampone garantirebbe il diritto allo studio e allo stesso tempo il diritto alla salute, consentendo il monitoraggio costante della diffusione del virus».

L’appello degli universitari è anche una sorta di replica alla nota inviata poche settimane fa dai rettori del Veneto, secondo i quali «l’introduzione del Green pass costituisce un forte invito, che facciamo nostro, a vaccinarsi e tornare a frequentare l’università in presenza e in sicurezza». Secondo Deborah Fruner, coordinatrice di Udu Verona, la richiesta è immotivata. «I giovani hanno dimostrato un alto livello di responsabilità, prenotando in massa il proprio appuntamento per la vaccinazione, non appena è stato possibile farlo», fa presente. «I problemi rimangono ben altri e sono quelli, strutturali e ancora irrisolti, che denunciamo fin dall’inizio della pandemia».