Domani, sarà un compleanno silenzioso, ma non per questo meno speciale. È quello dei donatori di sangue dei quali, domenica 14 giugno, si celebra la Giornata mondiale. Vista la particolarità del momento, Avis e Fidas non hanno potuto organizzare le tradizionali feste nelle piazze ma regaleranno a tutti coloro che domani andranno a donare il sangue una borraccia personalizzata. Un simbolo di riconoscenza che verrà distribuito nei centri trasfusionali di Borgo Trento, Negrar, Bussolengo e Zevio.

E, nelle prossime settimane, verranno premiati i vincitori del contest “Donare? Un’arte!”, lanciato dalle due associazioni proprio durante l’emergenza Coronavirus. Il sindaco Federico Sboarina, infatti, ha annunciato questa mattina di voler organizzare una cerimonia per ringraziare i giovani artisti che hanno partecipato. Già svelati i nomi di coloro che hanno realizzato le più belle opere: Roberto Massagrande per il miglior video, Giulia Benedetti, per la più bella foto. La sezione disegni, invece, ha visto primeggiare i fratelli Emma, Paolo e Zeno Salani, così come Marco Cerpelloni e Giacomo Lerco.

Alla presentazione dell'iniziativa erano presenti anche il dottor Giorgio Gandini, direttore dell’Uoc Medicina trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Paola Silvestri, presidente Avis Comunale, Alessia Balzanello, consigliera Fidas. “La provincia di Verona è in assoluto quella che dona di più in tutto il Veneto, i veronesi hanno una grande e storica sensibilità", ha spiegato Gandini.