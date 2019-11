Un talk show con cortometraggi e dialoghi teatrali per combattere il cyberbullismo. Scritto, diretto e interpretato da giovani autori, registi e attori. Giovanni Vit, ventun anni, volto della compagnia La Barcaccia e discepolo di Roberto Puliero, ha vinto il bando regionale, indetto dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, per una serie di opere sul bullismo al tempo della Rete. I tre corti che ha realizzato saranno caricati sul web, dopo aver fatto parte di uno spettacolo talk show, ideato per le scuole, che lo stesso Vit porterà in tutti i capoluoghi del Veneto.

Dopo Treviso, dove ha fatto il suo esordio qualche giorno fa, questo spettacolo, che sta fra talk show, teatro e seminario, è arrivato anche alla Gran Guardia dove erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni, la Polizia postale, un Pm e la modella veronese Valentina Tognizioli. Il tutto in collaborazione con la Regione. «Lo spettacolo talk show ha sette repliche», spiega Vit, «ed è pensato per lanciare lo sportello Help Web Reputation del comitato Corecom, un servizio gratuito ideato dal Veneto per aiutare i ragazzi, e non solo, a tutelare la propria reputazione digitale».

Giulio Brusati