«Un’ora in più è poco Ci serve la zona bianca»

Un’ora in più la sera non basta. L’allentamento delle restrizioni, che secondo il calendario del Governo prevede tra le graduali riaperture quelle dei centri commerciali nei weekend a partire dal prossimo e dal 1 giugno la possibilità per bar e ristoranti di accogliere i propri clienti anche all’interno, solo fino alle 18, è un inizio. Ma troppo timido per poter essere un’efficace leva di ripartenza per gli esercenti e soprattutto per i ristoratori del centro. Al 7 giugno è fissato un ulteriore slittamento del coprifuoco alle 24. Ma l’attenzione è focalizzata su questa data perché potrebbe decretare l’ingresso del Veneto in zona bianca: questa, con l’eliminazione del coprifuoco e ulteriori allentamenti, potrebbe essere davvero la svolta. «Serviva più coraggio da parte del premier Mario Draghi. Speravamo in misure meno severe: un’ora in più, a cui se ne aggiungerà un’ulteriore nelle prossime settimane sono troppo poco ma in parte ce lo aspettavamo. Ora dobbiamo concentrarci sull’obiettivo zona bianca, abbiamo l’Arena, e nei messaggi di promozione turistica che già stiamo facendo», spiega Paolo Arena, presidente di Confcommercio. «Dobbiamo attrarre anche chi viene dall’estero: in questo Spagna e Grecia ci hanno anticipato. Giugno, che è comunque già un mese di vacanza a tutti gli effetti, per noi è ormai perso: i turisti andranno altrove, speriamo in luglio», aggiunge Arena elencando tra ciò che serve ora al settore per ripartire messaggi chiari e date predefinite. «Il popolo italiano e soprattutto gli imprenditori hanno dimostrato di essere ligi alle regole. I ricoveri stanno scendendo, i vaccini stanno salendo, ora dobbiamo pianificare la ripartenza dalla zona bianca e, soprattutto, stiamo attenti a non tornare indietro», auspica il presidente di Confcommercio. Nelle prossime settimane, in attesa della ritorno dei turisti oltre confine, l’obiettivo è attrarre in centro storico i veronesi, chi vive in provincia e nelle province limitrofe. «Quello che conta è sopravvivere alla mancanza degli stranieri che non arriveranno per qualche mese ancora. Dobbiamo garantire a chi abita a 20, 30 chilometri un’offerta di qualità», è il parere di Simone Vesentini, portavoce dei Ristoranti Tipici della città, che vede positivamente anche l’ora serale in più. «Potendo rimanere aperti fino alle 23, guadagniamo un mezzo turno in più. Non è molto ma va comunque bene», aggiunge Vesentini, titolare del MonteBaldo di via Rosa. Secondo il portavoce, è fondamentale in questa fase garantire e comunicare adeguatamente anche fuori Verona – da Padova a Treviso, da Brescia a Mantova – l’accessibilità al centro storico: «bene l’iniziativa dei parcheggi gratuiti. Il centro non deve essere necessariamente aperto ma accessibile sì. La programmazione dell’apertura della Ztl, inoltre, deve essere pianificata non a livello settimanale. Dobbiamo far sapere ai veronesi, ai veneti e anche nei paesi confinanti, che il nostro centro è vivo, accogliente, in grado di offrire una buona proposta in termini anche di shopping e ristorazione”. «Ho molte domande ma non ho mai ricevuto alcuna risposta. Allentare il coprifuoco di un’ora non serve a nulla, sembra una caramella agli scolaretti. Ci stanno prendendo in giro?», è la posizione più dura di Leo Ramponi, presidente dei ristoratori di Confcommercio. «Ciò che stanno passando i ristoratori è fuori da ogni logica: perché chi ha partita Iva può mangiare dentro, all’asciutto, e gli altri no? Domenica sera abbiamo dovuto mandare via clienti, una scelta drammatica considerato che a fine mese abbiamo scadenze e bollette. Dobbiamo riaprire subito, senza se e senza ma». •.