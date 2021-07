«Un milione di euro per Fondazione Arena» Provincia in prima fila

Una data storica. Così l’ha definita il sindaco Federico Sboarina, affiancato dal sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia e dal direttore generale Gianfraco De Cesaris, quando, ieri mattina, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, ha partecipato alla presentazione della proposta di delibera per un contributo straordinario della Provincia di Verona, pari a un milione di euro, a sostegno dell’attività di Fondazione Arena. Il documento, che prevede una variazione di bilancio che verrà votata dal Consiglio Provinciale entro la metà di luglio, è stato illustrato dal presidente Manuel Scalzotto e dal direttore generale della Provincia, Franco Bonfante. La proposta segue la richiesta da parte della Fondazione, nel maggio di quest’anno, di un sostegno per le chiusure dettate dalla pandemia che hanno portato a un crollo dei ricavi del 95% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Viene valutato, nel testo preso in esame dalla Commissione Provinciale, anche l’indotto sul tessuto economico locale stimolato dalle attività culturali promosse dall’ente: 500 milioni di euro, derivanti in massima parte dall’afflusso di turisti in territorio scaligero in occasione del Festival areniano. «Questo è un atto d’amore per chi apprezza la lirica e per chi riconosce il valore della cultura», ha detto Scalzotto. «La Provincia si è impegnata per reperire, con sacrificio, delle risorse. Non si tratta di ‘normale amministrazione’ ma di uno sforzo straordinario per un contributo straordinario: l’iter per delineare la delibera è stato alquanto complesso poiché costituisce un unicum, almeno ad oggi nel nostro territorio. Le motivazioni di questa scelta sono presto dette: la Fondazione Arena rappresenta il motore culturale della città e della provincia di Verona, stimola un indotto di mezzo miliardo di euro per aziende, famiglie, cittadini veronesi. L’Arena e la stagione areniana sono il simbolo di Verona nel mondo, attraggono notevoli flussi turistici di qualità, producono e diffondono cultura e storia. Nel mezzo della pandemia abbiamo sentito il dovere di intervenire. Ieri la proposta è stata esaminata dalla Commissione e la voteremo in Consiglio entro la metà del mese. Considerata l’importanza strategica e simbolica di questo atto per il nostro territorio, sono fiducioso in un esito positivo». «Questa è una data storica», ha dunque esordito Sboarina. «La cifra è importante, ma lo è soprattutto il riconoscimento del valore che la Fondazione rappresenta per la città di Verona e per un territorio più ampio che risente, positivamente, dell’indotto delle nostre iniziative. Ed è il riconoscimento anche del lavoro svolto dal 2018 con il nuovo Consiglio di indirizzo: abbiamo innalzato l’asticella della qualità, messo a posto i conti e coinvolto imprenditori e istituzioni. A tutti abbiamo dimostrato che la Fondazione, trovata commissariata e prossima al fallimento, non è un buco nero ma un volano economico per tutto il territorio su cui vale la pena di investire. Questo è il principio cardine su cui si basano le scelte dell’ente. Credo che questo contributo della Provincia, come gli altri recenti da parte dei privati, possa alimentare un processo virtuoso di sostegno e ulteriore avvicinamento dei veronesi alla Fondazione e all’Arena». «Per noi della Fondazione è un giorno di entusiasmo», ha aggiunto Gasdia. «La volontà della Provincia di Verona è un apprezzamento per quanto abbiamo fatto e stiamo facendo in questo periodo difficile. Tutti i lavoratori della Fondazione si sono presi un grande impegno. Un grazie dunque alla Provincia da tutti noi, dagli artisti e dal pubblico dell’Arena per l’aiuto importante e concreto e per il segno di vicinanza che esprime». Relativamente al contributo straordinario, il decreto legge 18/2020 “Cura Italia”, convertito in legge 27/2020, attribuisce agli enti locali, anche per l'esercizio finanziario di quest’anno, la facoltà di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni vigenti. Inoltre lo statuto della Provincia di Verona prevede, tra i compiti dell’ente, la “salvaguardia e la valorizzazione delle diverse risorse culturali, storiche, artistiche e ambientali del proprio territorio”. Sulla variazione di bilancio per la concessione del contributo il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo. Favorevole anche il Ministero della Cultura, interpellato sull’intervento economico. •.