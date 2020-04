Ulss9: il punto coronavirus, in particolare nelle case di riposo, con il direttore generale Pietro Girardi, che ha sottolineato la ricerca della sicurezza di lavoratori e ospiti nelle strutture per anziani e il livello di attenzione che richiede la situazione in generale. "Stiamo facendo tra i 1.700 e i 1.800 tamponi al giorno, e Verona è la città in cui si trovano più casi positivi nel Veneto: quindi dal 4 maggio l'attenzione dovrà comunque restare a livello massimo".

"Volevo rassicurare tutti che sul tema delle case di riposo c'è un team coeso e costantemente in contatto e stiamo lavorando nel migliore dei modi per affrontare questa emergenza". Il livello di attenzione, dice Girardi, deve però essere ancora massimo.

La situazione. L'ISS ha avviato un monitoraggio nelle Rsa: il 44% dei casi "covid positivi" proviene in Italia da esse. A Verona il dato si riduce al 21%. Il sistema quindi ha retto nell'impatto con la pandemia, sottolinea il direttore dei servizi socio-sanitari, dottor Raffaele Grottola. Il 50% delle Rsa sono ad oggi a zero positivi tra ospiti e operatori. Le criticità sono state affrontate con tutti i supporti necessari, abbiamo fornito molti dispositivi di protezione, grazie a rapporto di collaborazione tra strutture sanitarie e case per anziani".

E' stato effettuato un grande lavoro di test nelle strutture: tutte le persone testate, ma la sorveglianza resta alta. Le unità speciali di continuità asssitenziale, prevalentemente per le persone a domicilio, supportano anche le strutture residenziali.

"Abbiamo lavorato anche con le agenzie interinali, prosegue Pietro Girardi, con il volontariato e le cooperative. "Sottolineo la sensibilità dei nostri sindaci e dei medici di medicina generale, che hanno fatto un bellissimo progetto per il Veneto. La richiesta è di mettere in una task force un medico di medicina generale che li rappresenti: stiamo prendendo in considerazione la nota firmata dai dottori Frapporti e Adami. Ci sarà anche qualche altra rappresentanza. Tra i colleghi anche lo Spisal ha avuto un ruolo importantissimo". L'ipotesi di cambiamento del virus è all'ordine del giorno, di nuovo perciò diventa essenziale il lavoro di continuo confronto.

Il coordinamento delle strutture dell'Ulss 9: "Il personale ha dimostrato abnegazione e capacità inaspettate: fino a due mesi fa l'interazione con gli anziani era molto diversa", ha detto la dottoressa Adelaide Biondaro, direttore Istituto Assistenza Anziani. "C'è stata una grande capacità di adeguamento alle nuove esigenze sanitarie e una risposta molto attenta". Con la criticità della carenza di personale di partenza, permessi per congedi parentali e altri, il sistema è stato messo alla prova. Il personale in servizio sta facendo un grande sforzo".

Pietro Girardi ha anche sottolineato la durata della malattia, fattore che inciderà ancora. "La nostra forza è stata quella di fare una rete".

E' stato sottolineato da parte dei direttori dei centri il problema iniziale della mancanza di mascherine. Ora c'è l'esigenza di fare tamponi anche a tutti gli ospiti. E prima di aprire ai parenti, ci sarà necessità di protocolli generali e linee guida per accogliere gli anziani senza che il virus entri. Pietro Girardi, sul tema dispositivi , condivide le criticità iniziali nel reperire mascherine e guanti. "Ora la mascherina chirurgica non è più un problema", dice. "Neanche le FFp2. In questo momento non si trovano tute: 3.000 al giorno sono necessarie, tra Ulss e Case di riposo. Ma ci sono i camici idrorepellenti".

"E 800 tamponi al giorno sono a disposizione: è previsto un piano tamponi per tutti gli operatori e gli ospiti delle case di riposo. Riusciremo a fare un monitoraggio ampio". La dottoressa Viviana Coffele, Ulss 9, ha descritto il piano dei test rapidi: "Grande collaborazione tra le strutture". E dopo il tampone, scattano i monitoraggi.

Finora fatti 2.021 tamponi, il 27%.