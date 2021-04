Ulss 9, posti per ora esauriti: «Ci sono pochi vaccini al momento, ma arrivano»

«Tutti i posti disponibili sono stati occupati. Si prega di prenotare nei prossimi giorni».

Questo il messaggio che compare al momento (giovedì 1 aprile, ore 20.30) per chi prova a prenotarsi per il vacino contro il covid sulla pagina dell'Ulss 9 del portale veneto per la vaccinazione. Lo stesso accade nelle Ulss 2, 6 e 7.

In un videomessaggio il direttore dell'Ulss 9 Pietro Girardi spiega: «I vaccini sono pochi, ma dovrebbero arrivare a allora amplieremo la possibilità di prenotarsi. Consigliamo di tenere monitorato il sito».

È stato ricordato che chi non riesce tecnicamente a prenotarsi sul sito, può prenotare gratuitamente in farmacia.