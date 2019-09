Ieri sera, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, una donna di 51 anni è stata arrestata dai dagli agenti della polizia di Stato in Borgo Milano.

Intorno alle 18 le volanti sono state chiamate in un bar di via Molise dove la donna, completamente ubriaca, dava fastidio agli astanti. Al loro arrivo, i poliziotti hanno notato la donna mentre si allontanava dal locale con non poche difficoltà a camminare, lungo via Fratelli Cervi. Raggiunta e fermata per il controllo in via Gramsci, la cinquantunenne, nata e residente a Verona, si è mostrata subito aggressiva e poco collaborativa: oltre a colpire ripetutamente gli agenti, ha tentato più volte di allontanarsi rischiando anche di essere travolta dalle auto di passaggio. Trattenuta dagli agenti per evitare che si ferisse, la donna è stata poi portata vicino all'auto di servizio per l'identificazione dove ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti, sia a livello fisico che verbale.

La donna è stata quindi arrestata e portata in questura. Oggi il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma. I due poliziotti che l'hanno arrestata sono invece andati al pronto soccorso dove hanno ricevuto prognosi per 5 e 3 giorni.