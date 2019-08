Il colpo, avvenuto lo scorso 29 giugno tra gli stand del mercatino dell’antiquariato “L’Antico e le Palme” a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), aveva fruttato un bottino di due chili di monili d’oro del valore di circa 15mila euro.

I 149 gioielli rubati a un antiquario di Terni sono stati trovati a Verona, nell’abitazione di Carlos Hudorovic, detto “Beppe“, dai poliziotti della Squadra Mobile scaligera. L’uomo, 39 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione. Arrestato dai carabinieri è in carcere a Montorio.

Il ritrovamento dell’intera refurtiva è avvenuto durante una perquisizione dell’appartamento, nell’ambito di un’altra attività di indagine.

E.S.