Trovate anche a Verona, nelle acque reflue, tracce della variante Delta Plus

Un’altra conferma, la variante Delta e le sue mutazioni circolano veloci. Anche a Verona. C’è anche il territorio scaligero tra le 12 province italiane nelle cui acque reflue sono stati trovati campioni con l’intero set di mutazioni della variante del virus, compresa quella conosciuta come Delta «plus»: si tratta della mutazione AY.4.2., chiamata anche Delta plus perché è una evoluzione della Delta (la “variante indiana”).

Che sia diffusa anche sul territorio scaligero non è una sorpresa visto che circola in tutta Italia, come avevano già certificato anche i campioni fatti analizzare dall’Ulss 9 Scaligera. «Ne mandiamo via circa una decina a settimana», conferma il direttore generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi, «e tra quelli inviati nel periodo tra il 22 e il 27 ottobre ne sono stati trovati quattro positivi alla variante Delta e alle sue mutazioni - tra cui la cosiddetta «plus» - quindi diciamo che sui 40 del mese è circa il 10 per cento, poi in realtà non ne sono stati trovati altri, almeno per il momento», la notizia che arriva dai vertici della sanità scaligera a conferma di quanto rilevato anche sul territorio nazionale.

I campioni prelevati dalle acque reflue - bisogna precisare che si tratta degli scarichi, con io prelievi che vengono effettuati nelle fognature prima dell’ingresso nei depuratori - confermano la presenza ormai quasi esclusiva sul territorio nazionale della variante Delta del virus SARS-CoV-2, associata a una grande variabilità genetica con la presenza di molte mutazioni comprese quelle della cosiddetta «Delta plus». È il risultato della seconda indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell’Iss.

Secondo la ricerca, che ha analizzato 92 campioni raccolti in 16 regioni e province autonome nel periodo 4-8 ottobre 2021, tutti i campioni positivi caratterizzati erano appunto di Delta in accordo con quanto riportato dalla sorveglianza clinica epidemiologica relativa allo stesso periodo di campionamento. Il 60 per cento dei campioni in particolare ha confermato positività per genoma di SARS-CoV-2 e 23 campioni sono stati caratterizzati mediante sequenziamento della regione codificante per la proteina spike. L’indagine verrà ripetuta con cadenza mensile.

«Le prospettive di questa attività sono molto promettenti», spiega dice Marco Martuzzi, direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Iss, «la sorveglianza del SARS-CoV-2 in reflui urbani è uno strumento complementare alla sorveglianza microbiologica ed epidemiologica per lo studio dei trend epidemici, ma anche per esplorare la variabilità genetica del virus». I 92 campioni sono stati prelevati in 14 regioni (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Lazio, Toscana, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia) e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano. Del 55 campioni positivi alla variante Delta, 19 hanno mostrato sue mutazioni caratteristiche, mentre 12 - raccolti a Rovereto (TN), Verona, Padova, Abano Terme (PD), Genova, Bologna, Anzio (RM), Bari e Messina - hanno mostrato l’intero set di mutazioni.

A chiedere di avviare la sorveglianza del Coronavirus e delle sue varianti nelle acque reflue è stata, lo scorso 17 marzo, la Commissione Europea nella raccomandazione su un approccio comune in materia. La Commissione ha fortemente incoraggiato gli Stati membri a mettere in atto, entro e non oltre l’1 ottobre 2021 il sistema di sorveglianza.

Più o meno pericolosa? In realtà non si ancora di preciso e con certezza se la Delta «plus» sia più trasmissibile della variante Delta. Tuttavia alcuni esperti parlano di una mutazione leggermente più contagiosa - con un indice che si avvicinerebbe al 10 per cento in più - ma ancora lontana dall'essere etichettata come una variante preoccupante, e molti sono concordi sul fatto che serva un tempo di osservazione ben più lungo e un raggio molto esteso a livello internazionale.

Di sicuro però la scoperta dell’ennesima variante del coronavirus conferma che il virus non è ancora sconfitto e anzi ha molte altri “armi” da usare per non scomparire. Gli esperti infatti prima della AY.4.2. si chiedevano se con la Delta il virus avesse raggiunto la sua massima trasmissibilità e “potenza di fuoco”, magari cedendo parte della sua gravità in cambio di una trasmissibilità maggiore. Ma sono dati ancora da sviluppare e definire con precisione, la certezza oggi è la continua circolazione del coranavirus con le sue mutazioni