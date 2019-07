Fiumi e laghi blu tra praterie verdi e boschi. Un paradiso. Non è la canzone di John Denver, ma siamo comunque in West Virginia, a quattro ore e mezza d’auto da Washington, nella Bechtel Reserve di diecimila acri di proprietà della Bsa, l’associazione dei Boy scout d’America. È qui che una trentina di scout veronesi sta partecipando al 24° Jamboree, il raduno mondiale degli scout, organizzato quest’anno da Stati Uniti, Canada e Messico insieme. I

l piccolo contingente di camicie azzurre e verdi - quelle dell’Agesci, il movimento cattolico, e quelle del Cngei, laico - partito da Verona si è unito a 45mila persone di 130 Paesi del mondo e di ogni fede religiosa: al Jamboree, iniziato il 22 luglio e che terminerà il 2 agosto, sono arrivati circa 35mila ragazzi e 9.500 tra capi scout e persone di servizio dell’organizzazione. Le guide e gli esploratori, tra i 14 e i 16 anni, sono stati selezionati tra i diversi gruppi scout di Verona e Provincia, dalla Valpantena a Villafranca, dalla zona del Monte Baldo all’Est Veronese, fino al centro città. Giovani, capi e senior si sono uniti al contingente veneto di circa 120 persone che comprende ragazzi e capi suddivisi in quattro reparti misti che raggruppano anche scout del Friuli, del Trentino e dell’associazione Sudtiroler Pfadfinderschaft, il gruppo altoatesino.

All’ultima edizione del Jamboree, di quattro anni fa, in Giappone, da Verona erano partiti una quindicina di ragazzi. «Stiamo tutti bene, dopo il brutto tempo del primo giorno, sono seguiti cinque giorni di sole. C’è tantissima gente, abbiamo a disposizione un’intera riserva naturale con boschi, laghi e prati. Siamo immersi nel verde. Si cammina molto, ma è bellissimo», racconta Letizia Goni, 45 anni, capo del Verona 3, che là coordina come Ist, nel team di servizio, i lavori al tendone «Faith and believes», che affronta il tema della fede e del credo. «Nel nostro stand presentiamo le associazioni di appartenenza religiosa. I ragazzi al Jamboree, infatti, svolgono attività di avventura, ma possono accedere anche ai padiglioni in cui si propongono momenti di riflessione su diverse tematiche».

Cinque le parole chiave del Jamboree: avventura, amicizia, leadership, servizio, sostenibilità. Il motto del raduno mondiale è quest’anno «Unlock a new world», ovvero «Sblocca un mondo nuovo». È un invito ad aprirsi a nuove conoscenze, a nuove avventure, a culture e amicizie, verso l’unione dei popoli. È uno stimolo a creare ponti, come ricorda Francesco Dal Fior della sezione di Verona del Cngei: «Il contingente italiano è partito con il simbolo del ponte. Un ponte verso i giovani, verso le diverse Nazioni per costruire un mondo migliore e di pace tra i popoli. Laggiù i ragazzi si stanno confrontando su temi diversi e sono soprattutto testimoni di un grande evento».

Il Cngei di Verona ha inviato al Jamboree Matilde Rizzi, 16 anni, e il senior Paolo Rosin. Prima di partire la coppia è stata ricevuta in municipio a Verona. La città ha consegnato loro un gagliardetto del Comune che ieri Rosin ha consegnato a John Pederson, membro dello staff dei Boy scout d’America. Un altro ponte costruito, insomma, come quello gettato a favore delle ragazze di Paesi in cui la donna non vede riconosciuti appieno i suoi diritti alla libertà e all’emancipazione. Il 5 per cento dei presenti al Jamboree, infatti, proviene da Paesi «Wosm», quelli in cui i ragazzi possono riscontrare difficoltà a partecipare a un evento simile e per i quali l’organizzazione ha sostenuto economicamente le spese: «Questo è il più grande ponte tra persone per l’uguaglianza», conclude Dal Fior, «è così che si costruisce un mondo migliore, cosa che lo scautismo fa dal 1907». L’anno in cui Sir Baden Powell fondò il movimento dei giovani esploratori declinato oggi in tutto il mondo trasversalmente alle fedi religiose e nel mondo laico.

Maria Vittoria Adami