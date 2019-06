Party organizzato da Confindustria, prima del debutto di Traviata in Arena, con una sfilata di ministri, personaggi dello spettacolo e dell'economia, il tutto raccontato nella diretta di TeleArena e larena.it.

Poi in Arena ovazione per il presidente della repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, e Inno di Mameli cantato dal coro della Fondazione Arena.

Poi, l'esordio della Traviata, l'ultima prima firmata da Franco Zeffirelli, morto sabato scorso.

Michele Bauli (presidente Confidustria Verona): La Fondazione Arena ha fatto un bel lavoro e i risultati si vedranno nei prossimi anni

Lorenzo Fontana (ministro della Famiglia): Ci saranno sei ministri, fra i quali il ministro Tria e il ministro Stefani. Non ho convinto Salvini, ma magarì ci sarà l'anno prossimo

Pippo Baudo: Rendiamo onore a un grande della storia italiana come Franco Zeffirelli

Lorella Cuccarini: Zeffirelli vivrà per sempre grazie alle sue opere. Mi piacerebbe portare un musical in Arena

Gabriel Garko: di Zeffirelli ho ricordo magnifico dentro e fuori dal set. La sua vita è stata guidata dalla bellezza

Arturo Brachetti: Zeffirelli voleva stupire. Sono curioso di assistere alla Traviata, un kolossal da vedere

Vittorio Sgarbi: conoscevo bene Zeffirelli. Il suo falso è meglio di molte cose autentiche: ha migliorato la storia senza ricostruirla

Cecilia Gasdia, sovraintendente Fondazione Arena: speriamo arrivi una boccata d'ossigeno per le Fondazione Arena. Zeffirelli mi ha fatto esordire nella lirica e ora mi regala la sua ultima prima

Alberto Bonissoli, ministro della Cultura: c'è sempre un'attenzione maggiore per la lirica, mi sembra ci sia un progresso rispetto all'anno scorso. Vogliamo arrivare ad una situazione di stabilità per le Fondazioni

Giovanni Tria, ministro dell'Economia: La cultura non è importante solo come volano per l’economia del territorio e per la capacità di generare utili, ma proprio come cultura in sè. E il nostro Paese possiede un patrimonio culturale senza eguali nel mondo: l’Arena di

Verona ne è un esempio straordinario

Simona Ventura: erano un po' di anni che non venivo a Verona, bellissima occasione per tornare. Con Zeffirelli è mancata una bandiera dell'Italia nel mondo

Erika Stefani, ministro delle Riforme: Verona è splendida, è emblema del modo nel quale i veneti fanno turismo e fanno cultura. Per noi questa serata è un orgoglio. L'autonomia del Veneto è una richiesta della gente: il processo è articolato, è una grande opportunità che il ministro deve saper cogliere.

Giovanni Rana: mai vista una Prima così grandiosa

L'EMOZIONE DELLA TRAVIATA

La nuova produzione dell’opera più conosciuta e amata al mondo che porta la firma del grande Franco Zeffirelli per regia e scene, di Maurizio Millenotti per i costumi e dell’étoile Giuseppe Picone per le coreografie sarà un allestimento kolossal - una scena ambiziosa svela su più livelli una grandissima “scatola scenica”, celata e mostrata al pubblico dai movimenti di un colossale sipario - tra i più ambiziosi mai realizzati dai laboratori veronesi e corona il sogno del maestro fiorentino dopo 60 anni di lavoro su Traviata. Gli artisti, la direzione e tutte le maestranze del Festival sono uniti nell’omaggio a Franco Zeffirelli a pochi giorni dalla scomparsa. Daniel Oren, direttore musicale di Opera Festival, sale sul podio alla guida di Orchestra e Coro dell’Arena e di un cast di stelle internazionali per 11 serate, con un evento speciale il 1° agosto con Oropesa, Grigolo e Domingo.

Leggi anche: Polunin: «Danzerò in Arena per Zeffirelli» A sinistra, Sergei Polunin (Marchiori)

«Confesso di sentirmi davvero emozionato per questa prima della stagione lirica», ha detto il direttore di Fondazione Arena Gianfranco de Cesaris. «Lo sono più dell’anno scorso, anche se quella era la mia “prima“ prima, perchè oggi avverto la festa della città, ne sento la partecipazione, grazie anche ad alcune iniziative collaterali, come la mostra che si inaugurerà in Gran Guardia “Waiting for the Opera“ e la collaborazione con l’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, i cui volontari accoglieranno gli spettatori di Traviata invitandoli a dare un contributo».