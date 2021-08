Traffico intenso e rallentamenti per 55 chilometri sull'A22

Ferragosto, altra giornata tormentata sulla autostrada A22 del Brennero. Dalle 8 e mezza di stamattina gli automobilisti sono alle prese, come nella giornata di ieri, con traffico rallentato per 55 chilometri tra i caselli autostradali di Affi e Rovereto Nord in Trentino.

Esodo e controesodo si stanno osservando anche in direzione sud dalle 9 e mezza tra Bolzano Nord e Trento Sud: rallentamenti continui in un'altra giornata che si prevede caldissima. Al momento non si segnalano criticità ai caselli autostradali veronesi in particolare quello di Peschiera del Garda, ieri preso d’assalto.

I numeri stanno dando ragione al lago di Garda che, in questo periodo estivo, sta registrando un numero di presenze vicine al 2019, estate precovid. Nel contempo grande affluenza si prevede questa mattina sulle strade provinciali per una giornata di Ferragosto “fuori porta”, nei parchi divertimenti ed acquatici.