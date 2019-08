Primo fine settimana d’agosto e un altro «bollino nero» aspetta gli automobilisti negli esodi verso le mete di vacanza di questa ottava settimana estiva. Sotto il controllo degli operatori del traffico tutta la rete autostradale italiana e, in particolare, l’A22 del Brennero una delle più trafficate e congestionate per la presenza di due corsie per carreggiata.

Dalle 7 di questa mattina si registra già traffico rallentato con code tra Verona Nord e Trento Nord ( carreggiata nord) e diversi chilometri di coda al casello di Affi. Rallentamenti in direzione nord fino ad Avio mentre sulla statale 12 del Brennero si registra oltre un chilometro di coda a Domegliara, all'altezza di Passo Napoleone.

Già ieri si segnalavano code tra Carpi e l’A1 Autostrada del Sole mentre sull’A4 Milano-Venezia oltre 20 chilometri di rallentamenti si sono registrati nel pomeriggio nel tratto tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sulla stessa autostrada, spiega una nota della società, tra le 22,30 di lunedì 5 agosto e le ore 6 di martedì 6 agosto sarà chiuso completamente al traffico il casello di Peschiera, in entrata, in uscita in ogni direzione e da ogni provenienza per la manutenzione di un cavalcavia.

Per i partenti verso il Trentino Alto Adige la società autostradale A22 del Brennero segnala che, fino alle ore 6 di sabato 3 agosto, è chiuso lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Trento Centro carreggiata nord per lavori in corso. Nel veronese il lago di Garda continua ad essere una delle mete predilette sia per i suoi centri balneari che per le sue attrazioni turistiche come i parchi di divertimenti ed acquatici. All’esodo autostradale si sommerà quello domenicale delle “gite fuori porta” verso le località lacustri, della Lessinia ed in Valdadige.

Controlli severissimi, regole elementari da seguire: questo il diktat delle forze dell’ordine come sempre impegnate in punti strategici della viabilità sia nei fine che durante le prossime settimane che si preannunciano di gran lavoro. Moderare la velocità, non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti al volante né tanto meno usare telefonini od utilizzare i cosiddetti social network, osservare il posizionamento di semafori e strisce pedonali senza distrazioni nei centri abitati. Solito ritornello per giovani e giovanissimi che rincasano in ore notturne: non guidare in stato di ebbrezza o sotto l’uso di stupefacenti per l’incolumità propria e dei passeggeri; in caso del cosiddetto “colpo di sonno” fermarsi in un luogo sicuro per riposare prima di rimettersi alla guida ovvero fare guidare un altro passeggero se in grado. Senza la collaborazione degli utenti della strada, purtroppo continueranno ad accadere sinistri gravissimi se non mortali.

Massimo Ugolini