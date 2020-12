A Verona «tra il 10 e il 15 gennaio partiremo con i vaccini»

«Potremmo partire già subito dopo l’Epifania e la prima cosa da fare è vaccinare tutti gli ospiti delle Rsa, insieme a medici ed infermieri, e il mondo della disabilità». Lo ha detto ieri il presidente Luca Zaia annunciando «quella che è la vera grande notizia che tutti aspettavamo da tempo: dall’America è in arrivo l’antidoto al Covid 19 prodotto dalla Pfizer Biontech, a ruota arriverà anche quello di Moderna per cui in meno di un mese avremo a disposizione due dei vaccini testati e validati dagli organi competenti in grado di dare l’immunità al virus».

«È un momento fondamentale nella lotta alla pandemia», sospira il presidente, «perché finalmente, dopo contagi e morti che non smettono da febbraio di crescere, tra qualche settimana avremo un’arma vincente, l’unica efficace dato che non esiste una cura al Coronavirus. Magari arrivasse la pastiglia anti virale che risolve tutto, ma non è così: per evitare il contagio le nostre uniche speranze sono nel vaccino, solo lui ci tirerà fuori da questo immenso guaio. Perché senza, con migliaia di contagiati in ospedale, con le terapie intensive all’esaurimento, con questa strage di morti, è difficile pensare di poter andare avanti...».

Ecco il calendario operativo: «Appena consegnano al Veneto il primo lotto di 177mila dosi, iniziamo subito la campagna di copertura a costo di lavorare h24 partendo dagli anziani nelle case di riposo, dagli operatori sanitari che li assistono e da tutti gli altri dipendenti ospedalieri che sono il patrimonio più prezioso da mettere con urgenza in sicurezza. Nel gruppo, ci sono anche i portatori di handicap e ho chiesto al Governo di inserire pure gli over 70».

Il Piano prevede tre blocchi di distribuzione, il primo che parte da metà Gennaio che si concluderà a marzo, poi il secondo marzo-giugno per gli altri veneti considerati fragili (ad esempio i malati cronici) e l’ultimo da giugno a settembre per chiunque lo vorrà. «Oggi pomeriggio (ieri per chi legge) è stato convocato un vertice Governo-Regioni dal ministro Francesco Boccia», ha spiegato ancora Zaia, «con la presenza del ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, per confermare la data di consegna all’Italia delle dosi richieste e perché ogni Regione fornisca in fretta il numero preciso dei soggetti da vaccinare per primi».

I tempi sono più rapidi di quelli che erano stati previsti: il 29 dicembre Pfizer avrà il verdetto di Ema. l’Agenzia Europea per i Medicinali, e il 12 gennaio anche Moderna, e da quei giorni l’Aifa e l’Italia saranno pronte a partire. «Il Governo ci ha confermato», ha ribadito Zaia al termine della riunione, «che partiremo tra il 10 e il 15 gennaio. Ho già provveduto, proprio per evitare possibili brutte sorprese, a mettere in piedi una gara per l’acquisto delle siringhe necessarie a inoculare le due somministrazioni: da Roma manderanno tutto il materiale ma, proprio per non correre alcun rischio rispetto ad inghippi dell’ultimo momento, preferiamo tutelarci facendo scorta di aghi e annessi».

Analizzando i dati di giornata, il presidente ha ricordato che «l’incidenza dei positivi in Veneto è dell’8.41 per cento: significa che ogni 100 tamponi fatti, scopriamo 8 persone infette, la maggior parte tra l’altro asintomatiche. Il grosso dei guai viene da lì, dai grandi diffusori che, non sapendo di avere contratto l’infezione, circolano e la trasmettono ai loro contatti. Per questo abbiamo sempre insistito sull’importanza dello screening e del contact tracing. Con i molecolari e con i rapidi, tanto per dare un’idea, nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 60.599 test che hanno “beccato“ 5.098 positivi, per lo più senza sintomi: è chiaro che, se non avessimo pescato, andandola a cercare, questa gente, soprattutto quella inconsapevole di avere il virus, la catena della diffusione si sarebbe ampliata molto più di quanto già faccia a carte scoperte».

Ricordando quindi che «restano fondamentali mascherina e distanziamento sociale», Zaia non ha usato mezzi termini: «Se non governiamo il processo, sarà il processo a governare noi. Il lockdown sarebbe una tragedia per il Paese, ma se la situazione durante queste vacanze natalizie dovesse precipitare, sarà valutata ogni possibile misura. Vi prego, siate ossessivi nel rispettare le regole». Quindi, l’ammissione: «Sì, essere rimasti in area gialla un po’ mi preoccupa perché temo che qualcuno pensi di aver vinto un gioco a premi e di comportarsi come se fosse un “libera tutti“. Guai, non è così, c’è il Dpcm che impone restrizioni rigorose, dal coprifuoco ai bar e ristoranti chiusi alle 18, dai centri commerciali con le serrande abbassate nel week end al divieto di assembramenti unito all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione. C’è un esercito di morti dietro ai comportamenti scorretti tenuti in questi mesi, ci sono gli ospedali in costante overbooking soprattutto nei reparti più drammatici delle terapie intensive, c’è la strage di anziani nelle case di riposo».

Su probabili campagne «contro» dei no vax, Zaia ha tagliato corto: «Per fortuna arriva il vaccino, lasciatemelo dire, perché altrimenti abbiamo altri 5 mesi di battaglia prima dell’arrivo della stagione calda e non possiamo pensare di gestirli con più di tremila ricoverati ogni giorno». • .