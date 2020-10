Torna UniVerò, il festival del placement, promosso dall’ateneo scaligero in collaborazione con Esu Verona e quest’anno sostenuto da Unicredit. Il Festival, giunto alla sesta edizione, quest’anno si presenta in una modalità inedita, totalmente online, diventando UniVerò Digital 2020. L’appuntamento è andato in onda oggi, martedì 6 ottobre, dalle 14, in streaming sul sito Larena.it.

Gli ospiti saranno accolti dalla prorettrice dell’ateneo Donata Gottardi. Per ESU ci sarà la Presidente Francesca Zivelonghi. La presentazione dei contenuti sarà affidata a Tommaso dalla Massara, direttore scientifico del Festival. Ci sarà poi il saluto di Giannantonio De Roni, segretario generale di UniCredit Foundation, main sponsor dell’iniziativa. Anche in questa edizione del Festival, il comitato scientifico è composto da Raffaele Boscaini, Marzio Breda, Bruno Giordano e Margherita Forestan. Assieme a loro ci saranno Olivia Guaraldo e Luigina Mortari, in dialogo con Giulio Tremonti, Ilvo Diamanti, Ernesto Galli della Loggia, Antonio Uricchio e Maurizio Beretta.

Una visione sul futuro, un dibattito aperto e gestito in dialogo con il pubblico da casa. Nel corso degli anni, il Festival si è affermato come format di riferimento nel panorama nazionale, capace di aggregare protagonisti del mondo dell’impresa, del lavoro e delle professioni, creando un raccordo efficace tra università e mondo del lavoro.

Negli anni scorsi la manifestazione si è svolta in presenza, proponendo incontri con aziende, workshop e interviste con i protagonisti del nostro Paese. Quest’anno si trasforma in UniVerò Digital e sarà un evento in streaming. L’obiettivo rimane lo stesso, dare alle giovani e ai giovani una grande visione sul futuro, provando a rispondere alla domanda: cosa ci aspetta dopo la laurea?

UniVerò vuole essere una bussola per l’orientamento nel mondo del lavoro, con attenzione all'autoimprenditoria e alle nuove professioni. Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, che ha costretto a rivedere l’organizzazione di molti eventi, l’ateneo di Verona ha scelto di mantiene vivo il collegamento tra università e mondo del lavoro, realizzando UniVerò Digital 2020.

Il programma. Dopo gli interventi della prorettrice Donata Gottardi, di Francesca Zivelonghi, presidente dell’Esu Verona, Tommaso dalla Massara, direttore scientifico del Festival e Giannantonio De Roni, segretario generale di UniCredit Foundation, main sponsor dell’iniziativa, prenderà la parola Giulio Tremonti, con l’intervento dal titolo “Globalité, Marché, Monnaie”.

Sarà poi il turno di Ilvo Diamanti che affronterà “Le dinamiche della società italiana”. Prenderà la parola poi Ernesto Galli della Loggia, che proverà a rispondere alla domanda “Serve ancora la formazione umanistica?”.

Sarà quindi il turno di Antonio Uricchio, per approfondire “Il valore della ricerca”. Concluderà Maurizio Beretta raccontando “L'esperienza di una Corporate Foundation”.

Gli interventi saranno proposti in dialogo con Olivia Guaraldo e Luigina Mortari e con il Comitato Scientifico del Festival, composto da Margherita Forestan, Bruno Giordano, Raffaele Boscaini e Marzio Breda. Gli interventi si alterneranno fra streaming, Rettorato e studi televisivi di TeleArena, dove a condurre sarà Mario Puliero. La diretta dell’evento sarà trasmessa in streaming sul sito www.larena.it. Sarà possibile porre domande via whatsapp al numero 335 730 9746 durante la diretta.