Torna Model Expo Italy: il modellismo in fiera

Il mondo del modellismo torna a Veronafiere con Model Expo Italy: la 17ma edizione dell’appuntamento per gli appassionati di treni, aerei, navi e auto in scala è in programma sabato 12 e domenica 13 marzo. Oltre 400 le aziende espositrici, 80 le associazioni da tutta Italia, 5 padiglioni occupati, per 60mila metri quadrati da visitare e più di 100 eventi, gare e spettacoli. In fiera si entra soltanto con Green pass rafforzato.

A Verona modellini da ammirare, comprare o provare sui 20mila metri quadrati di piste e campi di volo. Spazio anche ai mattoncini Lego nella Brick Arena e a giochi da tavolo, fumetti, cosplay, videogame e universo nerd nel Play District. Per gli amanti del fai da te e dell’hobbistica il Creativity Village, l’area per le attività d’arte manuale. In contemporanea a Model Expo, e con lo stesso biglietto, si può visitare anche la 62ª edizione di Elettroexpo, la fiera dell’elettronica, dell’informatica e del radioamatore, e il mercatino del vintage e dell’usato.

Il fermodellismo (trenini elettrici) sarà al padiglione 11, con centinaia di metri di binari in scala, su decine di plastici realizzati dalle associazioni di appassionati. L’Associazione Ferramatori del Trentino Alto-Adige porta un diorama di oltre 50 metri che riproduce i sistemi più avanzati delle infrastrutture ferroviarie italiane. Gli Amici della Scala G presentano modellini ferroviari in scala 1:22 di famose locomotive, come la Big Boy e la Challenger, mentre il Gruppo Trainsimhobby mette a disposizione dei visitatori un simulatore di guida del Frecciarossa 1000.

Gli automodelli radiocomandati a Model Expo Italy possono contare su un programma di gare con 20mila metri quadrati di piste indoor al padiglione 7 e all’aperto. E poi le 12 Ferrari in scala 1:18 realizzate a mano con metallo, stucco o resina dall’associazione Red In Le Mans. Aeromodelli e i droni nel padiglione 7, dove si può assistere alle esibizioni di volo acrobatico del campione Luca Pescante e del Gruppo Kamikaze Kombat Klan. Per chi si sente un vero top gun, al padiglione 12 è possibile provare il simulatore di volo dell’Eurofighter Typhoon, nello stand dell’Aeronautica Militare Italiana.

Nel padiglione 12 tornano i “giganti” del mare con il navimodellismo: in esposizione 11 modelli navali, lunghi fino a 3 metri. Tra questi, le riproduzioni del transatlantico Andrea Doria e della corazzata giapponese Yamato. Bambini e ragazzi possono anche mettersi al (radio)comando di 4 imbarcazioni, in una vera scuola di navigazione per giovani marinai. Presente anche il modellismo statico, sia storico che fantascientifico. Nel padiglione 12, il Gruppo Modellismo e Storia del Pontassieve organizza uno spazio espositivo di oltre 2mila metri quadrati con centinaia di modelli, figurini e diorami di grandi battaglie dell’Ottocento e del Novecento. Nell’Area Gunpla, spazio ai modelli in scala assemblabili dei mecha (robot) “Gundam”, tratti dalla omonima serie giapponese degli anni ’80.

La Brick Arena nel padiglione 6 è il regno del mattoncino colorato più famoso al mondo. Mattoncini (brick) che vanno a comporre centinaia di modelli e diorami realizzati dalla fantasia delle associazioni di appassionati. Il CLV-Lego User Group Verona con le sue creazioni copre in fiera oltre 6mila metri quadrati espositivi, mentre il Gruppo Gattoncini porta una fedele riproduzione della Basilica Palladiana di Vicenza in scala 1:43 che ha richiesto oltre 18 mesi di lavoro e l’impiego di 60mila pezzi. Tra le opere in Lego presenti c’è anche un’armatura giapponese completa, opera di Andrea Montuori. In programma anche alcuni incontri che approfondiscono il ruolo del gioco con i Lego per i bambini.

Nel padiglione 9, il Play District riunisce gli appassionati di giochi da tavolo, videogame, fumetti e universo nerd. Domenica alle 15.30 la quinta edizione del Cosfight, una gara dove i cosplayer, trasvestiti da personaggi dei manga e anime giapponesi, salgono sul palco e una giuria di esperti decreta miglior abito e interpretazione. Sempre domenica, la guest star è Cristina D’Avena, protagonista di un concerto alle 14.30 con le sigle dei cartoni animati. Nella Gamers Arena, sono a disposizione diverse postazioni per le sfide con i videogiochi del momento, come Fortnite, Mario Kart 8 o Just Dance. E per la prima volta il calcio debutta al Play District, con uno stand dell’Hellas Verona, dedicato a tutti i fan della squadra.

Nel padiglione 6 il Creativity Village, il salone rivolto a chi ama uncinetto, découpage, home décor, bijoux, taglio, cucito creativo, knitting, crochet, patchwork & quilting, ricamo e merletto, scrapbooking, hobbistica e arti manuali in generale.