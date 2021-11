Torna l’allarme, restrizioni per entrare nelle case di riposo: per le visite serve il tampone

È una misura che si sperava archiviata. Ma il timore è sentito, il prezzo pagato nel passato recente è troppo alto e così le case di riposo innalzano di nuovo delle barriere di difesa dal Covid.

Alcuni dei 70 istituti, che tra città e provincia accolgono un totale di 4.800 anziani, infatti, hanno introdotto negli ultimi giorni una nuova procedura per le visite dei familiari agli ospiti: oltre al Green pass occorre esibire un tampone con esito negativo effettuato almeno 48 ore prima dell’incontro.

Accade nelle sedi dell’Istituto assistenza anziani di Verona, nei quali, il direttore generale Adelaide Biondaro ha emanato una nuova circolare che impone, appunto, dal 5 novembre, l’obbligo di tampone. «Considerato l’aumento dei casi positivi in alcune strutture residenziali (anche del Veronese) e considerata la fragilità delle persone che sono ospitate nelle nostre strutture, è necessario adottare ulteriori comportamenti per prevenire il contagio da Covid 19 al fine di tutelare la salute dei residenti e dei lavoratori», si legge nella nota.

Le visite restano programmate e i familiari possono accedere una volta a settimana, salvo casi particolari da vagliare di volta in volta con medico e coordinatori. Nella circolare si auspica, però, che si presentino i parenti più stretti e che siano sempre le stesse persone ad accedere alla struttura. Rimane il divieto di ingresso a visitatori che manifestino sintomi influenzali, patologie respiratorie o congiuntiviti.

L’Iaa comprende Villa Monga, la residenza Al Parco e la Loro, Santa Caterina e il centro di Marzana per circa 460 ospiti in tutto. «Il provvedimento è preso sulla scorta dell’aumento dei contagi e dei casi nel Veronese, come quello di Villa Bartolomea», spiega Biondaro. «Per evitare una chiusura preventiva, preferiamo chiedere un tampone. Restiamo comunque flessibili senza pretenderlo dall’oggi al domani per chi si era già prenotato, ma in questo modo aumentiamo la sicurezza». Sul fronte degli ingressi, invece, tutto procede per ora come al solito: nelle strutture vengono accolti i nuovi ospiti, mentre nelle ondate precedenti più gravi era stato imposto il blocco. «Piuttosto siamo preoccupati per la carenza di infermieri», conclude Biondaro.

«Se l’Ulss9 dovesse non rinnovare gli infermieri a comando che ci ha inviato, dal primo gennaio dovremo chiudere altri posti letto. Al Parco siamo accreditati per 228 posti, ma abbiamo contingentato il numero a un massimo di 190 ospiti per la carenza di infermieri». A giugno, tra l’altro, i pochi anziani della Don Carlo Steeb sono stati uniti alla Santa Caterina, in centro, per lo stesso problema. Oltre al recente focolaio di Villa Bartolomea, un paio di mesi fa si era verificato quello di Mezzane. Entrambi circoscritti e superati grazie alle vaccinazioni di ospiti e operatori.

L’introduzione del tampone, dunque, è una misura a salvaguardia degli ospiti: nell’ondata autunnale dello scorso anno il Covid provocò centinaia di decessi nelle case di riposo e a fine dell’ondata invernale scorsa si contò un migliaio di vittime tra gli anziani ospiti, circa metà delle morti complessive di Verona dall’inizio della pandemia. Tuttavia i parenti sono preoccupati perché gli anziani, disorientati magari per malattie legate al decadimento cognitivo, non comprendono la lontananza dei loro cari e hanno necessità di vederli.

E c’è anche un aspetto economico, perché il tampone costa 15 euro: «Credo che molti avranno difficoltà a spendere un tot ogni settimana per una visita di mezz’ora», commenta una parente in uscita da Villa Monga. Anche in provincia la misura sta prendendo piede. Alla Morelli Bugna di Villafranca è stata emanata una circolare che chiede il tampone con esito negativo effettuato addirittura 24 ore prima dell’accesso in struttura «in via ulteriormente precauzionale», si legge nella comunicazione, «in considerazione del fatto che negli ultimi giorni si sono registrati alcuni focolai scoppiati nelle case di riposo del Veneto». «Le evidenze scientifiche non escludono la possibilità dei vaccinati di essere positivi e quindi la capacità di trasmettere il virus», si spiega. Ma anche in questo caso ci sono malumori tra i familiari che già possono vedere di rado i loro cari.