The Week: la musica di Miss Lucia Miller e la terapia dell'abbraccio

Miss Lucia Miller, il suo nome d’arte, da oltre 15 anni è al centro della musica nella Eccher Band di Massimo Bubola, di cui è moglie e compagna di vita. Ma Erika Ardemagni, il suo vero nome, è anche una cantante folk e nel suo primo album appena pubblicato, «Lampi sulla pianura», canta le figure femminili simbolo del nostro tempo.

È lei la protagonista della storia di copertina di «The Week», il settimanale gratuito della domenica nel numero in edicola il 1 dicembre con L'Arena. Ventotto pagine ricche di notizie, personaggi e idee per il tempo libero. Due spunti per chi ha voglia di partire: la Sardegna fuori stagione e la suggestione di Bruxelles, la capitale dell’Unione europea. Chi ha voglia di pedalare troverà invece un itinerario sulle colline di Mezzane, dove è in corso la Festa dell’olio. E ancora, per la salute e il benessere, i consigli per non mettere lo stomaco sotto stress durante le festività, oltre alla terapia dell’abbraccio, che ci fa stare meglio. Nelle pagine dei motori ecco la prima Seat a due ruote mentre per l’arredamento riflettori sulle nuove cucine lineari. Infine tutti i programmi tv della settimana.