Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha anticipato alcune delle novità per i prossimi giorni.

«Nei prossimi giorni arriverà nella cassetta della posta di duemila veronesi una lettera che li invita a effettuare il test epidemiologici per il coronavirus. Siamo i primi a farlo, vi invito a rispondere: è fondamentale per avere un campione di quanti sono stati contagiati dal covi-19 su come affrontarlo»

Poi aggiunge: «Confermo che il 25 aprile ci saranno solo deposizioni di fiori. Nei prossimi giorni mi incontrerò in videoconferenza con gli altri sindaci dei comuni capoluogo del Veneto e chiederemo che possano ripartire tutte le aziende che garantiscono la sicurezza di dipendenti e clienti, a prescindere dai codici Ateco»

E infine: «Sulle passeggiate prestare attenzione: oltre a indossare mascherine e guanti o gel, quando si incrocia qualcuno bisogna mantenere le distanze di sicurezza. Chi porta in giro i cani non approfitti dell'assenza di altre persone per non pulire le deiezioni del proprio animale.»