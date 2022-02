Tensione sulle domeniche ecologiche: Comune e Confcommercio contro i blocchi del traffico

Tensioni sulle domeniche ecologiche, tra Provincia e Comune di Verona. E anche i vertici di Confcommercio che intervengono per dire la loro. Ieri a margine dell’incontro periodico tra tutti i sindaci veronesi, i rappresentanti della Provincia hanno ricordato ai primi cittadini dei 14 comuni della cintura (Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona e Villafranca) che devono organizzare la domenica ecologica il prossimo 20 febbraio, la necessità di prevedere iniziative che rispondano effettivamente alle richieste della Regione quanto a riduzione dei Pm10: se non la chiusura totale delle strade, misure alternative che contemplino analoghi effetti.

Lo chiede Venezia, ha ricordato la Provincia, ma anche l’accordo di Bacino che riunisce più regioni del Nord, e pure l’Europa: il rischio è che Bruxelles continui a staccare sanzioni nei confronti dell’Italia e del Veneto per mancato rispetto dei parametri ambientali di qualità dell’aria.

All’incontro non era presente il Comune di Verona, tuttavia oggi l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala ha commentato: "L’obiettivo delle domeniche ecologiche è quello di aprire il più possibile la città affinchè veronesi e visitatori la possano vivere in modo sostenibile. La proposta della Provincia va nella direzione opposta, riteniamo che tra le soluzioni percorribili quella di chiudere alcune vie e strade del centro sia controproducente rispetto alle finalità dell’iniziativa stessa”. “Le domeniche ecologiche devono puntare sulla mobilità alternativa, sull'utilizzo dei mezzi pubblici laddove possibile e sul car pooling senza però penalizzare l'imprenditoria, i ristoranti e i locali in un momento tra l'altro particolarmente difficile per il terziario di mercato", ha aggiunto Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona.