«L'85% dei ricoverati per covid nel Veronese è non vaccinato. Sanitari no-vax ricollocati»

Il direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi in diretta sulla situazione covid nel Veronese e sul cambio di strategia per i tamponi: non sono più gratis da oggi.

«Solo ieri ne abbiamo fatti 10.000, il tampone era diventato uno strumento per avere una vita sociale. Da stamattina i centri tamponi erano deserti invece.

Resta gratis se prescritto dal medico o per determinate categorie (under 12, per esempio), ma si paga se ha uno scopo "commerciale". Di quelli a pagamento ne garantiamo un certo numero, il resto lo fanno i centri privati. Tutte le informazioni sul nostro sito. Malcesine, Bardolino, fiera Verona e San Bonifacio per effettuare tamponi a pagamento».

I tamponi molecolari solo se su prescrizione medica o indicazione del Sisp. Su accesso libero solo tamponi antigenici rapidi».

Costano 8 euro fra i 12 e i 18 anni, 15 euro per i maggiorenni, 22 per gli stranieri.

I CASI E I RICOVERI

«Su 121 nuovi casi di ieri, il 50% sono fra i 10 e i 29 anni. 58 persone affette da covid-19 ricoverate, delle quali 5 in terapia intensiva. Di questi 58, 9 hanno completato il vaccino, una sola persona vaccinata è in terapia intensiva, aveva diverse patologie pregresse. Sono tutti ultra 65enni. I ricoverati in media hanno fra i 40 e i 60 anni».

«Riscontriamo reticenza nei ricoverati: si fa fatica a capire come è stato contratto il virus e anche nel rilevare quali sono stati contatti».

Va ricordato che in Veneto ha completato il ciclo di vaccinazione oltre il 62% della popolazione.

VACCINI

«Ce ne sono di più di quanto la gente ne stia prenotando. Ci sono quasi 10.000 vaccini liberi (SI PRENOTA QUI)

Il vaccino sta salvando il sistema sanitario: non abbiamo i ricoverati e i morti delle passate ondate. Il vaccino sta salvando le fasce di età più alte».

I DIPENDENTI SOPESI

Le sette persone sospese non hanno mai risposto agli inviti fatti per vaccinarsi. Ce ne sono altre che hanno risposto e che stiamo valutando, in tutto sono circa un centinaio. Ricollocheremo queste persone già in settimana: potranno essere messi in lavori a domicilio, come il contact tracing.