Provincia di Verona protagonista al SuperEnalotto: due giocatori hanno sfiorato sabato scorso il 6 che ora vale oltre 200 milioni (precisamente 203,4), centrando due 5 da circa 19mila euro ciascuno, riferisce Agipronews. Il primo a Valeggio sul Mincio, nella rivendita di via Murari 54/a, mentre il secondo è andato a Zevio, nel bar Pergy di via Sparditori 50. Il Jackpot, intanto, è diventato da tempo il premio più alto nella storia del gioco e anche il più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.