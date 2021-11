Stretta sui trasporti, controlli su treni e bus. Preoccupati i tassisti, Atv riorganizza i servizi

Un mezzo giro di vite. Evitati, per ora, gli scogli della durata dei Green pass e validità dei tamponi («Se ne discuterà a dicembre», secondo fonti di Governo) la frontiera anti-Covid si attesta, ancora una volta, sul fronte dei trasporti, pubblici e privati. Le nuove norme, già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, fissano, per i treni, il controllo preventivo, quantomeno nelle grandi stazioni, del «certificato verde» e la possibilità di fermare il convoglio nel caso di presenza di passeggeri con sintomi riconducibili al Coronavirus. Viene disposta, inoltre, la ripresa della vendita dei biglietti a bordo degli autobus, oltre che della sanificazione quotidiana e delle attività di controllo a bordo. Per i servizi di taxi scatta infine l’obbligo di non trasportare più di due persone, salvo si tratti di un unico nucleo familiare.

Dubbi veneti Le nuove norme, «disegnate» e volute dai ministri della Salute, Roberto Speranza e dei Trasporti, Enrico Giovannini, non rappresentano una rivoluzione. Ma sono sufficienti per sollevare perplessità. «Mi faccio portavoce delle segnalazioni degli operatori del settore del trasporto non di linea, già in ginocchio per la drastica riduzione dei fatturati causata della pandemia», afferma la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti. «C’è grande preoccupazione per possibili fraintendimenti sull’applicazione di disposizioni, che sembrano essere diverse dalle linee guida attuali sulla capienza dei mezzi, adottate dallo stesso ministero il 30 agosto». Inevitabile la missiva a Giovannini, con «richiesta di un chiarimento urgente, per evitare confusione, con il rischio di penalizzare un comparto già fortemente provato come quello dei taxi e dei noleggi con conducente».

Servizio Atv Nulla di particolarmente nuovo, salvo i danni ormai cronici a causa della pandemia, per il trasporto pubblico. «Incontrerò i sindacati e riavvieremo la procedura di vendita a bordo dei biglietti, già effettiva e sospesa a causa della pandemia», spiega Stefano Zaninelli, direttore di Atv. Attività di controllo e sanificazione quotidiana e riattivazione dell’accesso dalla porta anteriore (con isolamento della postazione del conducente) sono già prassi comune per il trasporto pubblico veronese. «Il timore, semmai», ribadisce, «lo avremmo nel caso di restrizioni alla capienza dei mezzi. Un’ipotesi che spero non si verifichi, viste le difficoltà che stiamo già affrontando in questo lungo periodo». La profondità del baratro in cui erano sprofondati gli abbonamenti di Atv nei mesi dei «lockdown» e della didattica a distanza si è ridotta: da quota meno 50 al 30 per cento. Esplose invece le validazioni della App Ticket Bus, con circa 50mila «passaggi» ogni mese, contro i 18mila del 2020.