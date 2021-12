Con lo stop delle Ulss del Veneto alla possibilità di effettuare tamponi nei propri centri senza prenotazione, stanno aumentando le code ai centri tamponi privati, dove la maggior parte dei test effettuati sono quelli necessari al Green Pass per chi non è vaccinato o guarito dal covid.

Nelle immagini di questo video, il centro gestito da Croce Europa in via Pasteur, a Verona Sud: il centro è aperto tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte e si accede in modalità drive-in senza prenotazione.