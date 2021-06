Stop al coprifuoco, in centro riparte la movida

È zona bianca e si vede. L’altra sera in piazza Erbe, cuore pulsante della movida veronese, sembrava sabato. O, al massimo, venerdì. Di certo non lunedì. Tantissime le persone, in particolar modo giovani, hanno affollato i bar e i locali della piazza. Tutto mentre l’Arena aveva appena finito di accogliere i seimila fan di Emma Marrone. Complice la serata estiva, ma soprattutto l’ingresso del Veneto in zona bianca, Verona è tornata a respirare un po’ di normalità. Ragazzi e ragazze intorno ai tavolini. Altri in piedi in mezzo alla piazza con i cocktail d’asporto. L’unico particolare, se così si può chiamare, che faceva tornare subito alla mente il momento che stiamo vivendo era la presenza delle mascherine sui volti di chi non era seduto al bar. Per il resto l’altra sera, dopo mesi di coprifuoco, di sedie impilate e accatastate, serrande abbassate, piazza Erbe è tornata a respirare. E chi la popolava l’ha fatto senza dover guardare lo schermo del cellulare per controllare l’ora. Fino a qualche sera fa, infatti, scattate le 23 – quando iniziava il coprifuoco – si era costretti a pagare il conto, alzarsi e tornare a casa. Lunedì sera, invece, in uno dei bar vicino all’Arco della costa, erano da poco passate le 23,30, un ragazzo con un colpo di lama veloce sul collo della bottiglia ha aperto uno spumante. L’urlo e l’applauso degli amici al tavolo avevano solo un significato: la festa non era ancora finita, anzi. E di questi tempi pure questa è una piccola conquista. Intorno a mezzanotte i locali erano ancora affollati. La voglia di stare fuori era troppa. Tanta anche da sopraffare il sonno. Non importava se la mattina dopo la sveglia sarebbe suonata comunque presto. Sono i segnali che il mondo sta ripartendo, anche nelle piccole cose. C’è però un altro fattore da tenere in considerazione: il Veneto è entrato in zona bianca proprio in concomitanza con la fine delle scuole. Piazza Erbe, così come corso Porta Borsari, fino ai bar lungo corso Porta Nuova e sotto gli archi di Sottoriva, erano presi d’assalto dai ragazzi delle superiori. Chi in attesa della maturità, per viversi un po’ di leggerezza prima di rimettersi sui libri, chi invece ha sentito suonare l’ultima campanella la settimana scorsa e sentirà la prossima a settembre. Forse – si spera - in maniera completamente diversa rispetto all’ultimo anno e mezzo. Complice, poi, c’era pure la notte in Arena: una delle prima con il pubblico dopo il debutto de «Il Volo» e il concerto di Emma la domenica. Ma lunedì sera, quando i seimila (arrivati da tutta Italia) del secondo appuntamento con la cantante salentina si sono riversati in piazza Bra anche il Liston è tornato a pulsare fino a sera inoltrata. Un’abitudine fino a poco fa, un’assoluta novità se si prendono in considerazione gli ultimi mesi. E così il fiume umano, disperso verso l’orologio, via Roma e piazzetta Scalette Rubiani si è incanalato anche in via Mazzini per versarsi in piazza Erbe, appunto, e via Cappello. E Verona così è tornata viva, anche di notte.•.