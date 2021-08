Stop ai vaccini in Fiera a Verona: il centro trasloca alla Caserma Duca

Lunedì chiude il punto vaccinazioni alla Fiera di Verona. Lo ricorda con una nota l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Da martedì 31 agosto l'attività proseguirà presso la Caserma Duca di Verona. È già possibile procedere alla prenotazione utilizzando il link regionale: e indicando quale preferenza «Caserma Duca».

Secondo le indicazioni della Regione Veneto, non serve la prenotazione per i giovani dai 12 ai 25 anni e per le persone over 60 che possono presentarsi direttamente al centro vaccinale.