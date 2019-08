«In nessun modo verranno alzate le tariffe del trasporto scolastico. Non l’ho mai pensato e tutti sanno che da giugno stiamo lavorando per ottenere risposte da Roma. Anche se non dovessero arrivare, il rincaro non ci sarà, garantisco io». E’ il sindaco Federico Sboarina a mettere fine alle polemiche, dopo che nei giorni scorsi una mail del settore Istruzione del Comune aveva avvisato gli utenti del trasporto scolastico di un possibile rincaro.

«Quella informativa è stato un eccesso di trasparenza per informare le famiglie sulla complessa situazione legislativa in cui si trovano tutti i Comuni a seguito del parere, lo scorso giugno, della Corte dei Conti del Piemonte. Chi cavalca politicamente questa questione lo fa in malafede, per avere la visibilità di Ferragosto. Le famiglie stiano tranquille. Contano i fatti che farò come sindaco, le parole sono inutili. Capitolo chiuso. Per me le famiglie vengono prima del caos legislativo, ad oggi non ancora chiarito».

E proprio per spiegare direttamente la situazione, visto che l’informativa via mail ha creato allarme, il sindaco e l’assessore all’Istruzione Stefano Bertacco incontreranno i genitori che usufruiscono del servizio per i propri figli. L’incontro si terrà mercoledì 28 alle 18,30 in sala Lucchi.