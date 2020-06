Oggi il sindaco in diretta per il consueto punto stampa sulle novità legate al coronavirus nella nostra città.

ZTL. Federico Sboarina parla del "ritorno alla normalità" della Ztl dopo l'allargamento degli orari, che erano stati prorogati. "Ora si torna alla configurazione normale pre-Covid", ha detto.

PROVVEDIMENTI GENERALI. "Stamattina sono stato in un centro estivo ricreativo, quello di Quinzano che ha aperto. Per rispondere ai protocolli sanitari, i bambini li ho visti entrare nei percorsi, distanziati, erano pochi, io non capisco perché poi gli stessi bambini al parco giochi possono giocare vicino agli altri. Oggi oggettivamente si fa fatica a capire, non ci sono più le misure di prima quindi se ci sono certezze da una parte non ci sono dall'altra. In tutti i settori è così. Prima le restrizioni erano chiare, ora no. I protocolli devono convivere con certi tipi di attività come scuola, sport, Centri estivi".

"Ho fatto alcune riflessioni anche con il presidente della Scaligera Basket: ora non sarà facile affrontare il campionato di A1. Il palazzetto non si sa con quali modalità potrà essere riaperto al pubblico. Non capisco la differenza tra un tipo di attività e un'altra. Nei prossimi giorni mi vedrò col presidente del Veneto Luca Zaia".

LA GRANDE MANIFESTAZIONE. Dal 2 al 6 settembre in Arena e in città ci sarà la manifestazione "Da Verona accendiamo la musica": stasera al TG 1 Carlo Conti e Zucchero presenteranno gli eventi della settimana in cui tutti i più importanti artisti saranno protagonisti degli eventi. Iniziativa "figlia della pandemia", dice Sboarina: "se vogliamo far tornare i turisti a Verona, dobbiamo dimostrare che è sicura". Oggi spiegherà i dettagli.