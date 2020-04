Ecco il punto del 28 aprile con il sindaco Federico Sboarina.

La richiesta al governo. "Abbiamo inoltrato una richiesta urgente di incontro con il presidente del consiglio Conte e condivisa da tutti e sette sindaci di capoluogo in Veneto. Il presupposto è che noi possiamo gestire la seconda fase relativamente ai territori che rappresentiamo. La Regione ha dimostrato di avere affrontato in modo importante l'emergenza. Emergenza che ha colpito in modo differente le varie regioni, tutte con le loro specificità".

Specificità territoriali. "Ci sono specificità territoriali. Chiediamo di poter affrontare e gestire noi sindaci con la regia della Regione la Fase 2 relativamente a due temi. Le attività commerciali e le scuole, i nidi e le materne", spiega Sboarina. "Come fa un genitore a lavorare se non può portare i figli a scuola, all'asilo o alla materna?. O nei centri estivi?. C'è un tavolo di lavoro in Regione fatto da esperti per studiare i protocolli. Non ci andiamo a lamentare, andremo da Conte con delle proposte. Non ci fermeremo, non ci tireremo indietro".

Fase 1 bis. "Il Dpcm che partirà dal 4 maggio non è la Fase 2 ma una Fase 1 bis che non fa bene a nessuno. Una via di mezzo inutile. La nostra richiesta partirà oggi e vorremmo fosse accolta altrimenti non ci fermeremo. Non anticipo nulla ma non ci fermeremo. Noi 7 sindaci rappresentiamo 5 milioni di persone di una regione molto importante dal punto di vista economico. Vogliamo essere ascoltati. Ci prendiamo sulle spalle decisioni e responsabilità".

Comitato ordine pubblica e sicurezza e tavoli di lavoro. "E' stato convocato oggi pomeriggio. Oggi presenti anche le categorie economiche per confrontarci con loro anche sul tavolo prefettizio. Oggi importante programmare la ripresa economica. Partiranno tavoli operativi di lavoro. Non alta filosofia. Idee concrete, applicabili. Basta dibattiti sul mondo. Non c'è tempo. Serve velocità. Il tavolo Restart, devo dire, ha già dato i risultati con idee concrete. Quello per il turismo parte il 30 aprile, quello del commercio il 4 maggio. Partite le convocazioni per quello sull'agricoltura. Domani avrò l'incontro con gli ordini professionali ai quali pure chiederò concretezza e velocità".

"L'emergenza sanitaria non è finita ma ora siamo in una fase successiva e dobbiamo essere rapidi e evitare che l'emergenza sanitaria non diventi anche un disastro economico".

Emergenza sanitaria. "Lo ribadisco, non è finita. Il fatto che abbia riaperto le alzaie o permesso con le ordinanze di ieri, per esempio, di tornare a sedere sulle panchine non significa che sia finita l'emergenza sanitaria. Per ripartire vi è la necessità che la nostra comunità sia matura nell'uso responsabile dei dispositivi di sicurezza. Ci sarà la necessità di mantenere le distanze e mantenere le mascherine. Su questo faremo controlli. Per avere la possibilità di tornare a produrre reddito le misure di sicurezza devono essere mantenute. Non bisogna abbassare la mascherina se incontro un gruppo di amici, è un comportamento che non ha senso. Dobbiamo affrontare la fase 2 in sicurezza".

"Oggi sto spingendo su una ripresa matura, veloce. Due dati: al 1 di aprile nel comune di Verona in quarantena (positivi più i loro familiari) c'erano 1.275 persone. Ieri erano 866. Significa che c'è stata una diminuzione del 33%. Diminuzione nel periodo in cui tra l'altro si sono fatti più tamponi. I dati a Verona di contagio ora sono molto, molto bassi. Diminuiti anche i ricoveri e le terapie intensive, cioè la parte più critica, quella degli ospedalizzati. E lì c'era il problema".

"Tutto questo per dire: l'emergenza sanitaria è finita? No. Ma la fotografia della situazione", spiega il sindaco, "è quella che vi ho appena dato. Quindi, noi sindaci, possiamo dire di essere in grado di gestire con la regia della Regione una ripartenza veloce con l'assoluta garanzia di mantenere e rispettare tutte le misure e le disposizioni di sicurezza per la garanzia la salute pubblica".

Mascherine. "Il Dpcm è più permissivo della nostra ordinanza sulle mascherine. Nei prossimi giorni valuteremo se mantenere le maggiori restrizioni. Attendo i vari provvedimenti. Ma ritengo che l'utilizzo delle mascherine sia importante sempre. Detto questo, ripeto, ci vuole buon senso. Sono dell'idea che in questa fase i dispositivi di sicurezza è meglio averli sempre. Aspetto indicazioni però dalla comunità scientifica e dalla Regione".

Congiunti. "Per me i congiunti sono anche i morosi. L'interpretazione va in questo senso".

Dpcm. "Il nuovo Dpcm ricordo che entra in vigore il 4 maggio, ad oggi c'è in vigore quello vecchio".

Plateatici. "Stiamo lavorando per farci trovare pronti per quando si ripartirà. Questo per dare più spazio all'esterno ai locali".

Messe. "Ho posto la questione al prefetto chiedendo che vengano celebrate le messe. Il prefetto mi ha assicurato di girare il quesito al ministero. Quesito proposto anche dagli altri sindaci per fare massa critica. L'auspicio che ci arrivi a breve una risposta positiva".