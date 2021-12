Si è spento il nonno di Verona. Addio ad Albino Bianchi, è stato il calzolaio dei soldati

Era il nonno di Verona, memoria storica di oltre un secolo di vita. Classe 1914, nato a febbraio, era il cittadino più anziano della città e, molto probabilmente, di tutto il Veneto.

Albino Bianchi è mancato ieri sera, sulla soglia dei 108 anni. Nato e cresciuto a Poiano, durante la Seconda guerra mondiale faceva le scarpe ai soldati. Indipendente e lucido fino all’ultimo, a stroncarlo è stata la notizia della recente morte della figlia Graziella, portata via da un brutto male a soli 70 anni mentre era ancora nel pieno delle proprie energie, ancora al lavoro. «In meno di una settimana si è come spento. Non gli avevamo dato la triste notizia proprio per proteggerlo ma probabilmente se lo è sentito, l’ha immaginato. E avrà notato il viavai insolito di parenti accorsi per il funerale che è stato celebrato appena pochi giorni fa», spiega Giovanni Bianchi, genero di Albino con il quale, fatalità, condivideva anche il cognome.

Sopravvissuto a due pandemie, l’influenza Spagnola che flagellò il mondo tra il 1918 e il 1920 quando lui aveva pochi anni e il Covid, non ha retto al dolore più grande: quello di un genitore che perde il proprio figlio, indipendentemente dall’età dell’uno e dell’altra. «Mio figlio è medico, Graziella è stata assistita con amore fino all’ultimo respiro ma purtroppo non c’è stato nulla da fare», aggiunge commosso Giovanni Bianchi. Albino era il più anziano di Verona tra gli iscritti all’elenco maschile dell’anagrafe.

La conferma, cercata dai parenti, era arrivata lo scorso anno dagli uffici via Adigetto. E con tutta probabilità si tratta di un primato che deteneva anche a livello regionale: i parenti stavano cercando di documentarsi ma l’emergenza Covid e i recenti tragici avvenimenti familiari avevano rallentato la ricerca. «Non ne abbiamo la certezza perché non c’è un elenco regionale al quale fare riferimento, avremmo dovuto chiamare anagrafe per anagrafe, in ogni Comune. Quel che è certo, è che per lo scorso compleanno Albino ha ricevuto gli auguri anche del presidente della Regione Luca Zaia», riassume Bianchi, ricordando la cerimonia – ridotta a causa del Covid – per i 107 anni alla quale hanno partecipato i parenti più stretti: le figlie Adriana e Graziella e i nipoti Andrea Castellani e Davide Bianchi. Oltre a loro, Albino Bianchi aveva anche quattro bisnipoti. A Poiano, piccola frazione della Valpantena, Albino ha risieduto per tutta la vita.

Per il traguardo dei 101 anni, il rione gli aveva dedicato un’allegra festa alla baita degli Alpini anche se lui, pur avendo vissuto due guerre mondiali, non ha mai indossato la divisa militare. Il primo conflitto mondiale lo ha visto neonato e bimbo piccolo. A causa di un’ernia, era riuscito ad evitare il fronte della Seconda. Pur da casa, tuttavia, ha contribuito a forgiare gli scarponi per i militari. Con il suo lavoro nel settore delle calzature, infatti, ha fatto le scarpe ai soldati durante tutto il periodo bellico. «Quindi era più utile qui che al fronte», ripercorrono i familiari.

Appena finita la guerra, Albino ha sposato l’amata Elsa, con la quale ha trascorso oltre 60 anni di matrimonio, condividendo tante passioni, come quella per i viaggi, che li ha portati a vedere il mondo, raggiungendo anche Paesi lontani, come gli Stati Uniti e l’Argentina. Una vita scandita dal lavoro e dalla famiglia. E un’autonomia difesa strenuamente per oltre un secolo: a 101 anni Albino aveva ancora la patente e usava l’auto, seppur per tragitti brevi.•.