Si apre un foro sopra l'acquedotto romano in Arena: operaio in salvo

Un inaspettato foro di circa un metro per un metro ha generato momenti di apprensione ieri mattina all’interno dell’Arena.

Gli operai stanno provvedendo al ripristino della platea, in vista dell’aprirsi della stagione lirica e, ancora prima, dei concerti in programma già dall’inizio di maggio.

Come da trent’anni a questa parte i tubi per rimontare l’impalcatura che sostiene la platea, sono posizionati sopra un muletto che accede all'Arena passando dall’arcovolo 1, a lato di via Mazzini. Ieri, all’ennesimo transito, il porfido e il cemento che ricoprivano l’antico acquedotto romano, sono improvvisamente ceduti sotto il peso del muletto, rimasto incastrato senza per fortuna che ci siano state conseguenze per l’autista a bordo.

«Non è successo nulla di grave», commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Zanotto, tirando un sospiro di sollievo. «Fortunatamente il cavedio ha un’ampiezza di un metro e mezzo che consente il posizionamento di una lastra di acciaio in grado di ripartire il carico sulle pareti laterali all’acquedotto, dove il sottosuolo è pieno. Il piccolo solaio che ricopriva l’antico viadotto risale a una cinquantina di anni fa, ed era stato realizzato con gettate di cemento armato e ferri, quindi non si tratta di un’opera storica».

Sull’area, subito transennata e isolata, si è precipitato anche il direttore generale della Fondazione Arena Gianfranco De Cesaris. La preoccupazione di un eventuale rallentamento dei lavori per dare il via alla stagione del resto è alta, visto che, la paura sui contagi da coronavirus sta già portando parecchi spettatori a chiedere il rimborso dei biglietti.

La provvisoria messa in sicurezza dell’arcovolo riguarderà tutto il percorso, a garanzia della staticità della portata, mentre per il ripristino definitivo bisognerà attendere ottobre, con il restauro complessivo del monumento già avviato dalla fine del 2018. Come emerso qualche giorno fa, il Tar del Veneto ha accolto il ricorso dell’associazione temporanea d’imprese, arrivata seconda alla gara d’appalto, che aveva contestato l’assegnazione dei lavori a un’impresa che non sarebbe in regola con i permessi dell’Autorità nazionale anticorruzione. Da ottobre, quindi, si potrà a lavorare a pieno ritmo per la riqualificazione del monumento.

Chiara Bazzanella