Stamattina in Comune a Verona si è riunita in via straordinaria la Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9 Scaligera, presieduta da Flavio Massimo Pasini, sindaco di Nogara. Presente la quasi totalità dei primi cittadini dei 98 Comuni della provincia, il direttore generale dell’Ulss Pietro Girardi e il direttore sanitario Denise Signorelli.

In attesa di sviluppi sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus e di eventuali indicazioni dalla Regione del Veneto e dal Governo, tutti i sindaci presenti all’unanimità hanno deciso di adottare una ordinanza come quella proposta ieri dal sindaco di Verona nella riunione in Prefettura.

In considerazione della chiusura della maggior parte delle scuole per il Carnevale, in via esclusivamente precauzionale saranno chiuse, fino a mercoledì 26 compreso, tutti gli asili nido e strutture similari nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati.

I sindaci hanno inoltre predisposto tutta l’organizzazione necessaria ad azioni tempestive, come richiesto dal decreto ministeriale di ieri sera. Infine, si invitano i cittadini ad attenersi alle linee guida del ministero e della Regione e di evitare luoghi affollati se si è ammalati.

