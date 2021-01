Scuola: no alla proroga della Dad, flash mob davanti a Montanari

La Rete degli studenti medi di Verona e del Veneto lancia un video-appello alla Regione per protestare contro il rinvio dell'apertura delle scuole superiori. «Se foste al nostro posto capireste il disagio e la confusione che state provocando a noi studenti e studentesse. Il vostro piano d'istruzione? Un piano distruzione».

La proroga della didattica a distanza al cento per cento sta suscitando critiche da parte degli studenti di tutto il Veneto. Domani sono previsti flash mob in tutte le province e a Venezia davanti all'Ufficio scolastico regionale. A Verona gli studenti si incontrano davanti al liceo Montanari in stradone Maffei.