Anche il sindaco Federico Sboarina, in contemporanea con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ora in diretta per fare il punto sulla situazione coronavirus e tutte le nuove limitazioni e riaperture previste dalle normative.

Agenti aggrediti. Il sindaco, oggi online con l'assessore Padovani, stigmatizza l'aggressione agli agenti della polizia municipale avvenuta ieri in centro città. E sottolinea l'importanza dell'uso della mascherina: "Ne parlerò anche con gli altri sindaci sulla possibilità di inasprire le sanzioni nei confronti di chi ha simili comportamenti violenti nei confronti di chi fa solo rispettare la legge. "

Pacchetto sociale. «Stiamo lavorando per sostenere quelle persone che già prima avevano delle difficoltà economiche e che in questa situazione si trovano a vivere momenti drammatici. Abbiamo prorogato tutta una serie di accordi con asili notturni e strutture alberghiere per le persone che hanno perso la casa o sono in situazione di vulnerabilità. Come detto all'inizio, non lasciamo indietro nessuno».

Buoni spesa. «Già erogato quasi mezzo milione dei buoni spesa».

Ponti del 25 aprile e 1 maggio. «Davo per scontato che fosse chiaro il Dpcm, poi è arrivato il chiarimento sulla possibilità di cerimonie del 25 aprile con i singoli rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Domani ne parleremo con il prefetto, nel Comitato per l'ordine e la sicurezza, dove affronteremo anche il tema dei controlli per il ponte del 1 maggio».

Orti sociali. L'assessore Marco Padovani chiarisce che i circa 600 orti sociali saranno di nuovo accessibili, probabilmente già da sabato, ma «con regole precise, in giorni e orari prestabiliti per andare a curare gli orti, una persona per orto e per massimo due ore, con guanti e mascherina. Per gli orti più grandi massimo 5-6 persone alla volta».